Nuit historique en NBA: Damian Lillard inscrit 71 points face à Houston (vidéo)

Plus tôt dans la saison, Donovan Mitchell (Cleveland) avait lui aussi marqué 71 points.

Par ailleurs, Milwaukee a battu Phoenix (104-101), dans le remake de la finale 2021. La franchise du Wisconsin a ainsi signé une 14e victoire consécutive, sans Giannis Antetokounmpo, blessé au genou droit, lors du match précédent. Jrue Holiday a porté les Bucks avec ses 33 points (13/22 dont 4/9 à trois points). Pour Phoenix, Devin Booker a inscrit 24 pts.

Nikola Jokic a lui marqué 40 points et Denver a gagné après prolongation face aux Clippers (134-124) ajoutant 17 rebonds et 10 passes décisives. C’est son 23e triple-double de la saison et c’est aussi la cinquième fois de la saison que Jokic atteint la barre des 40 pts (43 face à Washington, 41 contre Phoenix, 40 face à Charlotte et Sacramento, à chaque fois en décembre). Michael Porter s’est également montré avec Denver (29 pts). Pour les Clippers, Kawhi Leonard a marqué 33 pts.

Cleveland a mis fin à la série de Toronto (118-93), invaincu depuis quatre matches, avec 35 pts de Donovan Mitchell. Atlanta a battu Brooklyn (129-127) à la dernière seconde, sur un shoot de Trae Young (34 pts). Emmené par De’Aaron Fox (33 pts), Sacramento a dominé Oklahoma City (115-124).