Qualifications pour le Mondial : les Belgian Lions optent pour la jeunesse

Quinze noms figuraient initialement sur la liste du sélectionneur Dario Gjergja pour cette fenêtre internationale, mais trois joueurs manquaient à l’appel lundi au moment d’embarquer pour Newcastle. Souffrants, les Anversois Jean-Marc Mwema et Roby Rogiers ont renoncé, tandis que Loïc Schwartz, l’ailier de St-Quentin en D2 française, a dû déclarer forfait pour des raisons familiales. À cela, il faut ajouter les absences de leaders comme Retin Obasohan et Ismaël Bako, sur le pont en Euroligue avec leur club. Quant aux expérimentés Pierre-Antoine Gillet (Ostende) et Maxime De Zeeuw (Limburg), ils ont préféré prendre un peu de repos au milieu d’une saison usante. La preuve que dans le clan belge, on ne se fait plus beaucoup d’illusions quant à une éventuelle qualification historique pour le Mondial.

Une moyenne d’âge de 25 ans à peine

Si Jacques Stas, responsable des performances auprès des Belgian Lions, assure que "l’équipe aborde ce rendez-vous très sérieusement en visant la victoire", l’enjeu principal se situera sans doute ailleurs pour une sélection dont la moyenne d’âge affiche 25 ans à peine. Au sein de celle-ci, trois joueurs vont fêter leur première cap en équipe nationale : Xander Pintelon, Thijs De Ridder et Siebe Ledegen, qui viennent tous de célébrer leur vingtième anniversaire le mois passé. Alors que Milan Samardzic, lui, en sera seulement à sa deuxième sélection.

"Cela fait déjà quelque temps qu’on essaie au maximum d’introduire les plus jeunes générations au contact de l’équipe A, rappelle Jacques Stas. On arrive doucement à la fin d’un cycle et il est donc important de préparer l’avenir. Cette fenêtre internationale est une bonne occasion de voir les plus jeunes à l’œuvre et de tirer certains enseignements précieux pour la suite."

Si le temps de jeu des plus novices au sein du groupe devrait être limité, la situation sera différente pour Vrenz Bleijenbergh (22 ans) et Haris Bratanovic (21 ans). Malgré leur jeune âge, les deux talents, qui évoluent ensemble à Ostende, possèdent un vécu plus important au sein des Lions. Leur présence à l’Euro l’été dernier et la campagne européenne jouée avec leur club leur octroie un statut et une expérience plus avancés. Ce sera donc d’abord à eux d’incarner les espoirs placés en la nouvelle génération.

"En l’absence de certains cadres, d’autres vont devoir prendre leurs responsabilités. Des garçons comme Vrenz et Haris font certainement partie de ceux-là. Ils semblent avoir passé un cap cette saison avec Ostende, où ils ont appris la culture collective de la gagne. Et l’attitude à adopter pour cela." À confirmer sur le terrain dès ce vendredi soir…