NBA: les leaders de conférence, Boston et Denver, secoués mais vainqueurs

Les leaders de conférence, Boston et Denver, ont souffert jeudi soir à l'extérieur lors de la reprise de la NBA après la parenthèse du All Star Game, mais ont fini par l'emporter, respectivement à Indianapolis (142-138 a.p.) pour les Celtics et à Cleveland pour les Nuggets (115-109).