Contrat rempli pour les Belgian Lions en Grande Bretagne

Avec seulement deux des douze joueurs présents à l’Euro l’été dernier au sein de leur effectif, les Britanniques n’ont pu cacher leurs faiblesses, sur le plan offensif essentiellement (29% de réussite aux tirs de plein jeu). Après un premier quart poussif durant lequel ils ont mis du temps à trouver leurs marques (16-19), les Belges ont ensuite déroulé. Comme le bras de Jonathan Tabu et Alex Libert, les deux doyens de la sélection, qui ont arrosé la défense adverse derrière la ligne à trois points pour permettre à la Belgique de prendre ses distances. Pour sa 148e sélection, Tabu a même signé un sans-faute en convertissant ses cinq tentatives à distance, tout en agrémentant sa ligne statistique de six rebonds.

Une fois l’impulsion donnée, le collectif belge a pu se faire plaisir sans crainte, à l’image de Manu Lecomte qui a repris son rôle de chef d’orchestre après la pause. Dans la raquette, Haris Bratanovic et Kevin Tumba ont aussi fait le boulot.

De Ridder à un rebond du double-double

Mais la plus grande satisfaction de la soirée fut sans doute prestation de Thijs De Ridder, auteur de 13 points et 9 rebonds pour sa toute première cap avec les Belgian Lions. Nullement impressionné, l’ailier-fort anversois de 20 ans n’a pas ménagé ses efforts, méritant ses 19 minutes de jeu. En fin de partie, Xander Pintelon et Siebe Ledegen, les deux autres petits nouveaux, ont aussi eu droit à leurs premières minutes.

Objectif atteint donc pour les Lions qui feront cependant face à une mission beaucoup plus difficile face à la Turquie, lundi à Mons.

GRANDE-BRETAGNE: 16/44 (2 pts) ; 3/20 (3 pts) ; 18/28 (lfs) ; 29 rbs ; 14 ass ; 19 ftes.

ELLIS 5, HORCHLER 3, SHARMA 2, WATSON-GAYLE 2, WHEATLE 15, Belle 2, Adamu 14, Johnson 6, Lawson 3, Menzies 5, Williams 2, Mockford -.

BELGIQUE: 15/30 (2 pts) ; 15/29 (3 pts) ; 13/19 (lfs) ; 51 rbs ; 23 ass ; 23 ftes.

VANDERHAEGEN 3, BLEIJENBERGH 0, LECOMTE 13, LIBERT 10, TUMBA 6, Bratanovic 10, Ledegen 0, Pintelon 0, Samardzic 9, De Ridder 13, Kesteloot 9, Tabu 15.

Quarts-temps: 16-19, 10-23, 13-20, 20-26.