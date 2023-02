NBA: les leaders Boston et Denver assurent avant le All-Star break

Le Celtics ont pu profiter du retour de Jayson Tatum qui a inscrit 38 points et le leader de la conférence Est n'a laissé aucune chance au dernier de la classe Detroit qui s'est incliné 127-109. L'autre leader, celui de l'Ouest, Denver a pris la mesure de Dallas 118-109 malgré les 37 points et 9 assists de Luka Doncic. Les Texans étaient privés de leur nouveau venu Kyrie Irving qui souffrait du dos. Le double MVP en titre des Nuggets Nikola Jokic a lui signé son 21e triple-double de la saison (14 pts, 13 rebs, 10 ast). Il a été bien épaulé par Jeff Green (24 pts) et Michael Porter Jr (22 pts).