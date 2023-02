NBA: Milwaukee gagne le choc de l'Est face à Boston et porte à onze sa série victorieuse (vidéos)

Dans ces conditions, le champion 2021 pouvait espérer une promenade de santé face aux finalistes 2022. Mais c'était sans compter sur des seconds couteaux bien affûtés chez les C's, parvenus à faire en sorte que leur collectif tienne la dragée haute à celui des Bucks pourtant au complet. Les Celtics conservent la tête de la conférence (41 victoires-17 défaites), mais les Bucks (40-17) peuvent les rejoindre.

Dans une rencontre ultra-serrée, où l'équipe qui a mené au score a changé 19 fois, où la marque a été à égalité 11 fois, c'est Jrue Holiday qui a été le héros de Milwaukee. Durant l'"overtime", il a été également décisif en défense, y réussissant deux de ses trois interceptions.

Son 24ème matchs à 30/10, plus haut total de la ligue cette saison pic.twitter.com/x7ps4F23Pm — NBA France (@NBAFRANCE) February 15, 2023

Pas toujours à la fête, Giannis Antetokounmpo a tout de même fini près d'un triple-double (36 pts, 13 rebs, 9 passes). Il a eu du mal face à la coriace défense des Celtics (12/26 au shoot), accusant 8 pertes de balles, et il s'est fait une frayeur au genou droit, sur une réception un peu trop brutale.

Plus bas dans le classement, Toronto (9e) a battu 123-113, Orlando (13e) grâce à une très belle performance de sa recrue venue de San Antonio, le pivot Jakob Poetl (30 pts, à 15/17 aux tirs, 9 rebs et 6 contres).

A l'Ouest, Phoenix, toujours sans Kevin Durant, a pris le meilleur sur Sacramento (120-109), en s'appuyant sur Devin Booker (32 pts), Deandre Ayton (29 pts, 11 rebs, 4 stl, 2 blks) et Chris Paul (17 pts, 19 ast). Les Suns (4e), qui viennent de gagner 11 de leurs 14 derniers matchs, se rapprochent lentement mais sûrement des Kings (3e) qui ont pu compter sur leurs deux All-Stars De'Aaron Fox (35 pts) et Domantas Sabonis (24 pts, 15 rebs, 7 ast, 2 stl).

Les Clippers grimpent au 5e rang, à la faveur de leur succès contre Golden State (134-124). Kawhi Leonard (33 pts) a guidé L.A., épaulé par Norman Powell (24 pts), précieux en sortie de banc.

Les Warriors, sans Stephen Curry (genou), n'ont pas démérité, montrant même de bonnes choses collectivement. Pour eux aussi ce revers laisse une note encourageante.

Personne n'a marqué plus de points que Damian Lillard depuis dix matchs. Le meneur de Portland a enfilé 39 points (10 rebs, 6 ast) contre Washington mais ce sont les Wizards qui ont gagné 101-126 grâce à leur duo d'intérieurs Kristaps Porzingis (28 pts, 12 rebs et 5 ast) et Kyle Kuzma, de retour après ses soucis de dos (33 pts, 9 rebs).