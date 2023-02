BNXT League: Ostende repousse Anvers après deux prolongations

Les Anversois ont à leur tour réagi dans le dernier quart-temps, prenant les commandes de la partie à 1:22 du buzzer. Haris Bratanovic a ensuite eu l'occasion de remettre le BCO aux commandes mais a manqué un lancer franc et les deux équipes ont dû se départager en prolongation (72-72).

Dans les cinq minutes supplémentaires, Anvers a pris le meilleur départ avant que Vrenz Bleijenbergh n'arrache une deuxième prolongation depuis la ligne des lancer-francs (83-83). Les troupes de Dario Gjergja ont fait parler leur expérience pour s'imposer 91-88 avec notamment 21 points de Breein Tyree.

Au classement, Ostende en profite pour reprendre la tête du classement avec 28 points, un de plus qu'un quatuor composé d'Anvers, Charleroi, Malines et Limburg United. Ostende et Anvers comptent chacun un match de moins.