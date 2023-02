Le forfait de ces trois joueurs était attendu. Curry soigne une déchirure partielle d'un ligament au niveau du genou gauche, Durant est proche de se remettre d'une entorse ligamentaire au genou droit et Williamson tarde au contraire lui à se rétablir d'une déchirure à l'ischio-jambier droit.

L'absence de "KD" profite donc à Embiid, candidat au trophée de MVP et actuel deuxième meilleur marqueur de la ligue (33,3 pts de moyenne), dont l'absence dans le cinq de départ des joueurs issus de la conférence Est avait fait grand bruit. Mais le vote des fans (50% des suffrages), des joueurs (25%) et des médias (25%) avait également plébiscité avant lui Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) et Jayson Tatum (Boston) à l'intérieur.

L'invité-surprise dans le cinq majeur de l'Ouest se trouve être Markkanen (24,7 pts, 8,6 rbds), initialement sélectionné parmi les remplaçants par les entraîneurs des trente franchises de la Ligue, et qui suppléera Williamson devant ses fans du Jazz. Quant à Morant, il remplacera donc Curry, pour sa deuxième présence d'affilée chez les titulaires après l'an passé.

Ces trois forfaits permettent aussi à trois joueurs de s'inviter dans l'Utah. Les arrières Anthony Edwards (Minnesota) et De'Aaron Fox (Sacramento) connaîtront une toute première sélection au "ASG", l'ailier Pascal Siakam (Toronto) sa deuxième.

Outre Antetokounmpo, Tatum, Embiid, Siakam, Morant et Markkanen, les cinq autres titulaires seront LeBron James (Lakers), Nikola Jokic (Denver), Luka Doncic (Dallas), Donovan Mitchell (Cleveland) et Kyrie Irving (Dallas),

Outre Edwards, Fox et Siakam, les remplaçants seront Bam Adebayo (Miami), Jaylen Brown (Boston), DeMar DeRozan (Chicago), Tyrese Haliburton (Indiana), Jrue Holiday (Milwaukee), Julius Randle (New York), Paul George (Clippers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Jaren Jackson Jr (Memphis), Damian Lillard (Portland) et Domantas Sabonis (Sacramento).

En qualité de capitaines, James et Antetokounmpo choisiront à tour de rôle un coéquipier pour composer l'équipe qui portera leur nom, indépendamment de la conférence dont ils sont issus. Et ce juste avant le coup d'envoi du match.