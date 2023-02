Belgian Cats : Vanloo-Linskens, un duo devenu incontournable

Cette saison, elles ont toutes les deux rejoint le club français de Lattes Montpellier, coaché par un certain… Valéry Demory, l’ancien sélectionneur des Belgian Cats qui a été remercié en octobre dernier. L’entraîneur français a accordé sa totale confiance aux deux basketteuses belges qui le lui rendent bien. "C’est un coach qui me donne beaucoup de confiance. C’est le meilleur coach que j’ai eu, confie Vanloo. Il a d’ailleurs changé ma vie. C’est une personne spéciale pour moi, je l’adore."

La meneuse belge n’a pas sa langue en poche. En entrant dans la salle de conférences de presse en novembre dernier, après l’éclatante victoire belge face à la Bosnie (100-60) où elle venait de planter 20 points et 14 assists, elle avait d’ailleurs tenu à rappeler que lorsqu’un coach lui faisait confiance, ça changeait tout. Une pique sans doute adressée à Philip Mestdagh qui en a toujours fait un joker et qui l’avait même retirée de la sélection après l’Euro 2019, la privant de participation au tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques organisé dans sa ville d’Ostende.

Aujourd’hui, tout comme Kyara Linskens, Vanloo semble épanouie au sein des Cats. "L’esprit qui règne dans l’équipe est très bon. Il y a beaucoup de jeunes et ça rigole. C’est chouette", lance l’aînée du groupe qui fêtera son passage dans la trentaine ce vendredi.

L’occasion aussi de célébrer en cas de victoire contre l’Allemagne, ce jeudi, une quatrième qualification consécutive pour une phase finale d’un championnat d’Europe (du 15 au 25 juin en Slovénie et en Israël). "Ce match contre l’Allemagne sera sans doute le moins facile dans cette phase qualificative, car c’est une équipe solide. On va devoir batailler", souligne Linskens qui a pris l’habitude d’imposer son mètre 93 chaque semaine dans le championnat français. "C’est le championnat le plus relevé d’Europe. À chaque match, tu dois te battre."

Assurer la qualification dès ce soir

Avec la présence de joueuses telles que Gülich et Fiebich qui évoluent dans le championnat espagnol et en EuroCup, l’équipe allemande prend du galon. Le vainqueur de la rencontre sera assuré de la première place du groupe A. "C’est important de gagner contre cette équipe", poursuit Vanloo qui, en l’absence de Julie Allemand, blessée aux ischio-jambiers, glissera quasi exclusivement sur le poste 1. "On doit être focus directement et jouer le jeu que Rachid (NDLR : Méziane, le coach) nous demande, à savoir une bonne défense et des transitions rapides. C’est un style de jeu que j’adore."

Le duo a soif de victoires après l’élimination, la semaine dernière, de Montpellier en huitième de finale de l’EuroCup. "C’est dommage qu’on soit tombé sur Galatasaray à ce stade de la compétition. Sans cela, on pouvait aller loin."

Et améliorer encore une ligne de statistiques en EuroCup déjà bien garnie : une moyenne de 11,3 points et 6,6 rebonds pour Kyara, 9 points et 8,2 assists pour Julie.