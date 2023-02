Enorme transfert en NBA : Kyrie Irving (Brooklyn) rejoint Dallas et Luka Doncic

Les Nets recevront en échange le meneur Spencer Dinwiddie et l’ailier Dorian Finney-Smith. Ils obtiennent encore un second tour de draft en 2027 et un autre en 2029 ainsi qu’un premier tour en 2029. Dallas voit aussi débarquer des Nets de l’intérieur Markieff Morris.

Irving, 30 ans, qui avait déjà exprimé son souhait de partir durant l’été avant de faire jouer son option (qui lui a rapporté 36,5 millions de dollars) et de rester. Il avait réitéré ce souhait il y a quelques jours après l’échec des discussions sur une prolongation de son contrat avec la franchise new-yorkaise. Selon certains médias, il avait même menacé de ne plus jouer pour Nets dans le cas contraire.

Sacré champion NBA en 2016 avec Cleveland aux côtés de LeBron James, Irving, joueur talentueux mais réputé ingérable, affiche des moyennes de 27.1 points, 5.1 rebonds et 5.3 passes en moyenne en 40 matchs cette saison, assumant la charge offensive de Brooklyn depuis qu’une blessure à un genou a mis l’autre star de la franchise, Kevin Durant, sur la touche. Le N.1 de la draft 2011et rookie de l’année 2012 a été sélectionné à huit reprises dans le All-Star Game et devait être titulaire de l’équipe de Giannis Antetokounmpo le 19 février à Salt Lake City.

Ses quatre saisons à Brooklyn ont été marquées par la controverse. Il a manqué des dizaines de matchs la saison dernière en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. Cette saison, il a été suspendu huit matchs après avoir publié sur ses comptes Instagram et Twitter une référence à un film antisémite puis refusé de s’excuser. Ce qu’il a finalement fait contraint et forcé.

A Dallas, il va rejoindre un autre meneur All-Star le Slovène Luka Doncic, qui affiche une moyenne de 33,4 points par match. Avec l’arrivée de Irving, il devrait pouvoir être un peu soulagé de son rôle de marqueur et diminuer son temps de jeu.