Giannis Antetokounmp plante 50 points aux Pelicans, Morant relance les Grizzlies (vidéo)

Pour les Pelicans, la mauvaise passe se prolonge avec ce septième revers de rang, qui coïncide avec l’absence très préjudiciable de Zion Williamson, et se traduit par une dégringolade au classement (8e à l’Ouest).

Cleveland a pour sa part remporté son succès le plus aisé de la saison (122-99) face à des Lods Angeles Clippers, dépourvus de leurs deux stars Kawhi Leonard et Paul George, et qui ont eu vite fait de laisser filer le match puisqu’ils comptaient 30 points de retard à la pause et en ont déploré jusqu’à 40 au troisième quart-temps. Les Cavs (5e à l’Est) n’en ajoutent pas moins une victoire à leur compte. Les Clippers demeurant 4e à l’Ouest.

À Charlotte, les Hornets (14e à l’Est) ont infligé une première défaite en quatre matches à Miami (122-117), grâce entre autres à 31 points de Terry Rozier. Le Heat (6e) de Jimmy Butler, qui n’a pas démérité avec 28 points (à 11/14, 7 rebs, 3 interceptions), a craqué dans le troisième quart-temps (33-24) sous les coups de boutoir de PJ Washington, auteur de 15 de ses 27 points dans cette période.

À l’Ouest, enfin, il a fallu attendre le troisième quart-temps, entamé avec 19 points de retard, pour voir les Grizzlies (2e) sortir les griffes devant leur public. Et c’est Ja Morant qui a montré l’exemple avec 27 points, 15 passes, 10 rebonds, son deuxième triple-double d’affilée, le cinquième de sa saison. À ses côtés, Jaren Jackson Jr a également été prépondérant (28 pts, 8 rebs, 5 contres). Il le fallait, car les Pacers, toujours 11e à l’Est après ce troisième revers consécutif, ont shooté à 60 % de réussite au deuxième quart-temps, dans le sillage du 6e homme Benedict Mathurin (27 pts, 8 rebs).