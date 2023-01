NBA : Troisième défaite de suite pour Boston, Dallas gagne malgré la blessure de Doncic

Julius Randle (37 points) et Jalen Brunson (29 points) ont été les acteurs majeurs de la victoire de New York. En face, Jayson Tatum a fini avec 35 points et Jaylen Brown avec 22.

Julius. Randle.



SLEDGEHAMMER 🔨



37 PTS / 9 REB / 2 AST / 5x 3PM@nyknicks WIN pic.twitter.com/ZodTrx9bpE — NBA France (@NBAFRANCE) January 27, 2023

Boston reste en tête de la conférence avec 35 victoires et 15 défaites. New York (27 victoires, 23 défaites) est septième.

Brooklyn a été surpris par Detroit, dernier de la conférence, 122-130. Du côté des Nets, toujours privés de Kevin Durant, les 40 points de Kyrie Irving n'ont pas suffi. Les Pistons ont brillé collectivement, avec huit joueurs à plus de 10 points, dont Saddiq Bey (25 points).

Brooklyn (29 victoires, 19 défaites) occupe la quatrième position, devant Cleveland (30 victoires, 20 défaites), victorieux 95-113 à Houston. Detroit signe un 13e succès pour 37 défaites.

A l'Ouest, Dallas s'est imposé 95-99 à Phoenix malgré la perte rapide de Luka Doncic, blessé à la cheville après trois minutes. Spencer Dinwiddie (36 points) a parfaitement pallié son absence. Les Mavericks restent 6es avec 26 victoires pour 24 défaites. Les Suns (25 victoires, 25 défaites) les suivent.

Devant ce duo, à la cinquième place, on retrouve les Clippers (27 victoires, 24 défaites), qui dont dominé San Antonio 138-100.