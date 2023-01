Certes, le parcours est encore long et le niveau du basket féminin européen a considérablement évolué en huit ans. Mais les similitudes existent entre 2015 et cette saison. Les Brainoises viennent d’éliminer en seizième de finale un club turc, Ormanspor. Le budget actuel de l’équipe est sans doute l’un des plus petits du tableau des huitièmes (c’était déjà le cas en 2015). Mais comme à l’époque, l’équipe brainoise compense par un collectif sans faille, un bel équilibre dans le jeu et certaines individualités qui explosent cette saison, à l’image de la Hongroise Reka Lelik. Le chemin vers les quarts semble dès lors tout tracé et pourrait offrir une affiche alléchante avec la venue de Lyon, le club de Julie Allemand et de Tony Parker. Mais envisager déjà une place dans le Top 8 serait très présomptueux et ce serait manquer de respect à cette équipe française d’Angers qui vient de sortir les Espagnoles de Madrid et qui est considérée comme la belle surprise de cette campagne européenne. "Cette équipe d’Angers peut vraiment mettre la pression sur les adversaires et il est difficile de résister", lance la FIBA sur son site qui a d’ailleurs placé le club français à la huitième place du classement des équipes encore en lice à ce stade de la compétition, Braine étant douzième.

Un constat que partage le coach français de Braine pour qui l’accession d’Angers en huitième est tout sauf une surprise. "Le championnat français est à mes yeux le meilleur d’Europe car il est très physique, il est homogène, il est complet et très compact, précise Frédéric Dusart. Ce sera compliqué face à cette équipe très athlétique. Il faudra notamment arrêter les deux Américaines (NDLR: Jasmine Bailey et Alexis Peterson, élue meilleure meneuse du championnat français 2021-22). Mais on n’a rien à perdre. On doit tout donner et tenter de défendre plus dur encore que notre adversaire."

En sachant, pour le match retour programmé le 1er février, que la salle d’Angers ne réussit pas forcément à l’équipe locale en ce moment, Braine a une très belle carte à jouer ce mercredi devant ses supporters (ce mardi près de 700 tickets avaient déjà été distribués).