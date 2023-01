NBA: Golden State Warriors sans ses stars s'impose à Cleveland

Mais grâce aux 32 points de Poole et aux 22 points de Ty Jerome, les Warriors ont décroché leur première victoire à l'extérieur cette saison contre une équipe présentant un bilan positif.

Ils ont donné le ton en réussissant sept des huit tirs à trois points du premier quart-temps, et leurs 14 tirs à trois points de la première mi-temps sont les plus nombreux jamais réalisés par un adversaire de Cleveland sur une moitié de rencontre.

Darius Garland a marqué 21 points pour Cleveland, qui était à nouveau privé de Donovan Mitchell, en raison d'une blessure à l'aine.

A Dallas, le candidat au titre de MVP, Luka Doncic, a marqué 34 points, réussissant cinq de ses huit tentatives à trois points lors du large succès des Mavericks, cinquièmes à l'Est face à Miami, septième à l'Ouest (115-90). Le Slovène a ajouté 12 rebonds et sept passes. Les Mavs, solides en défense, ont ainsi mis fin à une série de trois matches sans victoire.

Du côté du Heat, si Bam Adebayo et Tyler Herro ont respectivement inscrit 18 et 16 points, la star Jimmy Butler a été limitée à 12 points. Kawhi Leonard a lui marqué 36 points pour mener les Clippers de Los Angeles à une victoire chez les Spurs de San Antonio (126-131).

À Atlanta, les Hawks sont parvenus à s'imposer face aux New York Knicks (139-124). Dejounte Murray a marqué 29 points et Trae Young a ajouté 27 points pour les Hawks, qui ont accéléré pour se détacher dans le dernier quart-temps. Les 32 points de Julius Randle pour New York ont d'ailleurs été tous réussis avant cela.

Le Magic d'Orlando, 13e à l'Est, a également terminé en force, dépassant les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, 4es à l'Ouest, dans le dernier quart-temps pour une précieuse victoire à domicile (123-110).