Coupe de Belgique de basket: Ostende sans pitié pour Charleroi

Les Côtiers, privés de l’Américain Thurman, avaient visiblement un message à faire passer aux Carolos, face à qui ils se sont inclinés à deux reprises en championnat.

C’est un véritable tsunami qui s’est abattu sur le Spirou, très vite noyé défensivement face à l’incroyable efficacité offensive de son adversaire en première mi-temps. Au repos, le BCO comptait déjà 62 points au compteur, dont dix paniers à trois points.

L’écart est même monté jusqu’à 40 points en début de troisième quart-temps. Mais le jusqu’au-boutisme des Carolos et la baisse de régime de leurs adversaires leur permettaient néanmoins de réduire fortement l’écart au décompte final. Un début de remontada qui devra se prolonger dimanche lors du match retour pour aller chercher la qualification.

Liège - Anvers reporté

Plus tôt dans la soirée, le match aller de l’autre demi-finale entre Liège et Anvers a été remis à dimanche (15h), en raison des conditions climatiques. Les averses hivernales et la neige tombées du côté du Country Hall ont rendu les routes difficilement praticables. Les tickets déjà achetés restent évidemment valables pour dimanche.