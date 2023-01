NBA: Boston récite son basket contre la Nouvelle-Orléans, Jaylen Brown en chef d'orchestre

L'affaire n'était pourtant pas entendue pour la franchise du Massachusetts face à une équipe de la Nouvelle-Orléans qui a fière allure cette saison, avec le troisième bilan à l'Ouest (25-17).

Le premier quart-temps a donné le ton, avec un score serré de 35-32. Mais l'arrière vedette Jaylen Brown, qui tourne à 27 points de moyenne à mi-saison, s'est chargé de prendre les choses en main, inscrivant 15 de ses 21 tirs pour 41 points et glanant 12 rebonds.

"La saison est longue, c'est beaucoup de basket, à longueur de journées, et vous devez juste être toujours prêt à faire le travail", a sobrement commenté Brown, bien épaulé par l'autre star des C's, Jayson Tatum, lui aussi auteur d'un double-double (31 pts, 10 rbds, 4 passes).

La doublette étaient pourtant privée de certains coéquipiers habituels (Marcus Smart, Robert Williams III), mais Malcolm Brogdon, en sortie de banc, a contribué au succès, avec 20 pts.

Les Pelicans comptaient aussi des absents de marque, notamment Zion Williamson, toujours blessé. Et si C.J. McCollum a répondu présent (38 pts), cela n'a pas suffi pour les Louisianais, qui tirent un peu la langue en ce mois de janvier (5 d., 2 v.).

Les Bucks "résilients"

Mais place au choc Celtics-Nets, donc, un duel que les Milwaukee Bucks, 3es à l'Est, observeront avec gourmandise après leur victoire de mercredi sur le parquet des Atlanta Hawks (114-105).

Si ce succès face à une équipe du ventre mou n'est pas une surprise, les 7 petits points de Giannis Antetokounmpo, eux, le sont. Le Grec des Bucks a laissé la vedette à Jrue Holiday (27 pts), mais a tout de même fait le boulot dans le jeu (18 rbds, 10 passes).

Milwaukee, qui menait tranquillement les débats dans le troisième quart-temps, s'est en outre fait une petite frayeur en voyant Atlanta leur revenir aux trousses. Dans le money-time, un panier du Serbe Bogdan Bogdanovic a même donné l'avantage aux Hawks (103-101), obligeant les Bucks a un sursaut d'orgueil.

"Nous sommes résilients, nous n'aimons pas perdre", a positivé Jrue Holiday. "Les matches serrés comme celui-là permettent d'engranger de l'expérience".

Dans le Tennessee, Ja Morant n'a pas manqué son retour après deux matches d'absence sur blessure en contribuant largement, avec 38 points, à offrir un huitième succès de rang à Memphis, face aux San Antonio Spurs (135-129).

Et dans une conférence Ouest jusque-là très disputée, un duel commence à se dessiner entre ces Grizzlies et les Denvers Nuggets, qui ont écrabouillé Phoenix (126-97) et comptent eux aussi 26 victoires en 41 rencontres.

L'affaire était déjà pliée à la pause, la franchise du Colorado rejoignant les vestiaires avec 70 points et une avance de 16 unités.

Un seul petit regret, pour leur vedette serbe Nikola Jokic: le double MVP en titre a échoué de peu à valider son 12e triple-double de la saison (21 pts, 18 rbds, 9 passes). Mais le rendez-vous est pris pour le prochain match, vendredi à Los Angeles, contre les Clippers...