NBA: Golden State battu par Phoenix malgré le retour de Curry

Les Suns restaient pourtant sur une série de six défaites consécutives et évoluaient sans plusieurs cadres, comme Devin Booker, Chris Paul et DeAndre Ayton, blessés. Les Warriors récupéraient Curry après onze matchs manqués en raison d'une blessure à l'épaule. Le match était longtemps à sens unique, les Suns comptant jusqu'à 27 points d'avance (65-92) dans le troisième quart-temps. Malgré un retour dans le dernier quart-temps, Golden State, porté par Klay Thompson (29 points), concédait un troisième revers de suite. Stephen Curry a terminé avec 27 points pour son retour. En face, Mikal Bridges a mis 26 points.