Les Brainoises filent en huitième de finale de l’EuroCup : « Tout est possible »

Les Brainoises rejoignent ainsi les huitièmes de finale. Il faudra attendre l’issue de la rencontre de ce jeudi entre le club français d’Angers et le club de Madrid où évoluent les sœurs Massey pour connaître le nom de l’adversaire. "Peu importe l’équipe qui passe, on ne sera pas favori, mais ce ne sera pas un obstacle insurmontable non plus, confie le coach brainois, Frédéric Dusart. On fait une très belle saison en EuroCup et l’équipe est montée en puissance au fil des matchs. Tout est possible."

Même discours du côté des joueuses: "C’est jouable. Ce sera un match compliqué, mais on est prêt pour affronter qui que ce soit", lançait l’expérimentée intérieure Toch Sarr, véritable pilier de cette équipe.

Les huitièmes de finale se joueront en aller-retour les 26 janvier et 1er février.

Ormanspor – Braine 71-82

Quarts temps: 14-19, 13-20, 20-18, 24-25.

ORMANSPOR (17/34 à 2 pts, 10/33 à 3 pts, 7/9 LF, 28 rbds, 21 ass., 20 ftes): ERAT 6 (2x3), DUBLJEVIC 10, Williams -, Ozelci 10 (3x3), GEZGIN 8 (2x3), KARAKAS 5, Simsek 7 (1x3), Oklan 9 (1x3), GRAY 16 (1x3), Gokdemir 0.

BRAINE (19/33 à 2 pts, 12/27 à 3 pts, 8/9 LF, 40 rbds, 24 ass., 16 ftes): KROSELJ 10 (2x3), Leblon 3 (1x3), SARR 7, TADIC 8, LELIK 7 (2x3), Uro-Nilie 22 (4x3), Marblie 0, LINDSTROM 8 (2x3), Devos 7 (1x3), Fogg 10.