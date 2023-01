Liège Basket peut nourrir de grandes ambitions

Jamelle Hagins s'est révélé omniprésent dans la raquette

Dans ses bagages, l’homme d’affaires américain a amené quatre joueurs : le pivot Jamelle Hagins (32 ans, 2,06m), l’ailier-fort Avelon John (26 ans, 2,03m), son fils Anthony (23 ans, 1,91m) et le meneur international portoricain Angel Rodriguez (30 ans, 1,80m). Il a aussi convaincu l’expérimenté technicien US Brad Greenberg de relever “ce challenge passionnant”. Enfin, il a persuadé l’international belge Kevin Tumba de quitter le Brussels le mois passé.

Histoire de montrer son ambition, Cambo a aussi apuré la dette de 300 000 euros que devait le cercle de la Principauté depuis qu’il était en procédure de réorganisation judiciaire. Samedi, “Liège avait pour mission d’écrire les premières lignes d’une page blanche”, comme l’a imagé son nouveau coach, aussi juste dans ses choix tactiques qu’il a l’air d’un professeur de chimie.

Débarrassé de Ioann Iarochevitch et de Ziga Fifolt, dont la nouvelle direction ne voulait plus, le mentor américain a pu compter sur tous ces renforts, à l’exception d’Avelon John, resté en training à cause d’une élongation aux adducteurs. Et il faut bien avouer que ceux-ci changent la donne.

Brad Greenberg, le nouveau coach liégeois, a effectué des choix justes.

Samedi, Liège a déjà montré qu’il ne sera plus du tout un oiseau pour le chat. Il est encore tôt pour affirmer qu’il atteindra son objectif de top 5 belge – il part de loin quand même – mais il a désormais un effectif assez fort pour poser problème à tous ses adversaires. “Le basket est une question d’envie et de discipline, explique Brad Greenberg. C’est ce que je veux voir de mes joueurs. Et c’est cet état d’esprit qu’ils ont affiché samedi.”

Ils se sont jetés comme des morts de faim sur chaque ballon et ont défendu avec un cœur énorme. “Bien sûr, je suis en pleine découverte de la Ligue belge mais je sais que limiter Ostende à moins de 80 unités est une prouesse. En réussissant cela, les joueurs ont compris qu’ils sont capables d’évoluer à un très haut niveau. Mes ambitions ? Si on joue chaque semaine comme ça, il y a un beau coup à tenter.”

Hagins et Tumba déménagent

C’est vrai que même si les Ostendais n’ont pas tous été au niveau samedi, Liège a des arguments à faire valoir. Qu’ils jouent ensemble ou chacun à leur tour, Hagins et Tumba font du grabuge dans la peinture. Le pivot américain sera un danger pour les défenses adverses (19 points et 5 rebonds samedi), alors que l’international belge n’a rien perdu de sa force de dissuasion (7 rbs et 2 contres en 15 minutes). Angel Rodriguez a, lui, pesé de tout son talent sur les débats (17 pts, 5 rbs et 4 ass). Seul Anthony Cambo est apparu un niveau en deçà (0/4 en 10 min), mais il n’a pas eu besoin d’apporter davantage. Parce que les autres, ceux qui sont là depuis le début de la saison, semblent bien décidés à se mettre au diapason. Le Slovène Nick Dragan a affiché une adresse létale (16 pts à 6/7). Malgré quatre pertes de balle, Niels Van Den Eynde s’est révélé brillant (16 pts, 4 rbs et 8 ass) à la mène. “Liège mérite sa victoire, reconnaîtra Dario Gjergja, le coach ostendais. Cette équipe est très compétitive. Ce n’est plus la même formation (NdlR : qu’en 2022). Tout le monde joue déjà bien ensemble. En plus, les gars font les efforts nécessaires en défense.”

Samedi, certains osaient déjà afficher des ambitions européennes à court terme. “C’est possible via la Coupe de Belgique”, nous dit-on.

Les Principautaires sont qualifiés pour les demi-finales. Ils y affronteront Anvers. Et même sans Tumba, qui ne pourra pas jouer, ce Liège-là aura sa chance. “Je préfère me concentrer sur le prochain match, conclut Brad Greenberg. J’espère que mes joueurs pourront quitter le parquet avec le même sourire.” Oubliez le Liège moribond des derniers mois ! La version 2023 a tout pour plaire.

La fiche du match

Les quarts : 28-22, 49-44, 65-59, 87-78.

Liège : 29 sur 68 (8x3) ; 21/23 aux lfs, 40 rbds, 23 ass, 26 fp.

Potier 0, LEMAIRE 7, Bogaerts 8, DEPUYDT 0, Noterman 2, DRAGAN 16, RODRIGUEZ 17, Tumba 2, Cambo 0, HAGINS 19, Van Den Eynde 16.

Ostende : 26 sur 68 (9x3) ; 17/20 aux lfs, 41 rbds, 15 ass, 24 fp.

Buysse 2, TYREE 27, VAN DER VUURST 6, BLEIJENBERGH 7, Barcello 0, Buysschaert 0, Thuman 0, BRATANOVIC 10, Waleson 0, GILLET 13, Troisfontaines 13.