NBA: encore un triple-double pour Luka Doncic

Deux jours après cet exploit, face aux Rockets, le Slovène a inscrit 35 points, pris 12 rebonds et délivré 13 passes décisives, le tout lors des trois premiers quart-temps, une performance qui n'a été réalisée qu'à sept reprises depuis 25 ans dont cinq fois par Doncic lui-même.

A l'Est, les Celtics, solides leaders, ont décroché un 26e succès en 36 rencontres, en dominant LA Clippers (116-110).

Jayson Tatum et Jaylen Brown ont inscrit 29 points chacun, pour aligner une quatrième victoire de rang et boucler dans le vert une série de sept matches à domicile (4 v., 3 d.).

Les Celtics débuteront 2023 par un choc sur le parquet des Denver Nuggets, qui partagent la tête de la conférence Ouest avec la Nouvelle-Orléans (22 v., 12 d.).

Juste derrière, Memphis a réagi après deux défaites en s'imposant à Toronto (106-119) avec 19 points pour Ja Morant et son record personnel de passes décisives (17).

Les Raptors ont aligné une huitième défaite de suite sur leur parquet. Huit, c'est aussi le nombre de revers sur les 10 dernières rencontres. La franchise canadienne dégringole à la 11e place (15-20).

La dynamique de décembre n'est pas bonne non plus pour les New York Knicks, qui ont perdu pour la cinquième fois de rang, contre les Spurs (122-115), et pour les Cleveland Cavaliers, battus 135-126 par les Pacers de Tyrese Haliburton (29 pts).

Onze joueurs sanctionnés après une altercation à Detroit/Orlando, 3 matches pour Hayes

Onze joueurs ont été sanctionnés jeudi par la NBA après une altercation survenue la veille lors de la rencontre entre les Detroit Pistons et le Magic d'Orlando (121-101), parmi lesquels le meneur français Killian Hayes, qui écope de trois rencontres de suspension.

L'incident est survenu avant la mi-temps, alors que l'intérieur d'Orlando Moe Wagner et Hayes se disputaient la balle le long de la touche: le premier nommé a envoyé valser le meneur de Detroit hors du court, qui s'est vengé en assénant un coup derrière la tête à son adversaire, manifestement groggy. Entretemps, Hamidou Diallo, des Pistons, était venu à la rescousse de son coéquipier français, tout comme nombre de joueurs d'Orlando.

Suspendu trois rencontres, Killian Hayes manquera les déplacements à Chicago (vendredi), dans le Minnesota (samedi) et à Portland (lundi).

Hamidou Diallo (1 match) sera également suspendu contre les Bulls vendredi.

Du côté du Magic, Moe Wagner a écopé de deux rencontres, et huit autres joueurs d'Orlando d'un match de suspension, une mesure qui sera étalée dans le temps pour que la franchise floridienne dispose d'un quota suffisant de joueurs disponibles à chaque rencontre.