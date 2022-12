32 apiece for KD & Kyrie 🔥



9 straight @BrooklynNets wins 🔥 pic.twitter.com/q3PFpwD0B7 — NBA (@NBA) December 27, 2022

La série de neuf victoires consécutives des Nets est la plus longue depuis une série de 14 succès d'affilée lors de la saison 2005/2006.

Darius Garland a marqué 18 de ses 46 points dans le quatrième quart-temps pour tenter de maintenir les Cavaliers dans le match, mais cela n'a pas été suffisant en raison de la performance en dedans de la star de Cleveland, Donovan Mitchell, auteur de seulement 15 points. TJ Warren a ajouté 23 points pour les Nets.

A Détroit, les Los Angeles Clippers ont dominé la prolongation pour battre les Pistons (131-142) avec Paul George auteur de sept de ses 32 points dans cette prolongation.

A la Nouvelle-Orléans, Naji Marshall a marqué 22 points, le meilleur score de sa carrière, pour mener les Pelicans pourtant privés de joueurs clés à une victoire sur les Indiana Pacers (113-93). Jonas Valanciunas a ajouté 20 points et 12 rebonds et CJ McCollum a réussi 19 points pour les Pelicans, qui ont fait sans Zion Williamson, leur meilleur marqueur, et Brandon Ingram.

Le Heat de Miami, qui jouait sans Jimmy Butler et Bam Adebayo, a tenu bon pour battre les Timberwolves du Minnesota (113-110).

Max Strus a mené le Heat avec 19 points et Kyle Lowry en a ajouté 18. Tyler Herro a marqué 14 points, dont un tir en suspension dans le coin au-dessus d'Austin Rivers, à 33,2 secondes de la fin, qui a permis à Miami de mener 113-108. En face, Anthony Edwards a inscrit 29 points pour les Timberwolves.

A San Antonio, Devin Vassell a marqué 24 points et Keldon Johnson en a ajouté 21 pour les Spurs, qui se sont accrochés en fin de match et ont remporté une victoire précieuse sur le Jazz d'Utah (126-122) et ce malgré les 32 points et 12 rebonds du Finlandais Lauri Markkanen.