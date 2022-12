Dario Gjergja, le coach à succès d’Ostende : “Je ne suis pas là pour les trophées”

Un palmarès XXL qui n’a certainement pas de quoi le rassasier. Celui qui cumule aussi la casquette de sélectionneur national à la tête des Belgian Lions ne s’offre aucun répit tant il vit à 100% pour le basket-ball. "C’est toute ma vie. Je ne considère pas cela comme un job, c’est ma passion. Même si je me dis parfois que j’en fais trop."

Dario Gjergja, comment faites-vous pour garder votre motivation intacte après tout ce que vous avez déjà gagné ici en Belgique ?

Je ne pense pas de cette manière. Je ne suis pas là pour accumuler le plus grand nombre de trophées. Quand une saison commence, je ne pense plus aux précédentes. Je veux juste gagner le prochain match. La seule chose qui m’intéresse, c’est de continuer à m’améliorer personnellement et faire progresser mes joueurs. Et si on a la chance de voir des joueurs passer des paliers et partir dans de meilleurs championnats, c’est notre plus belle victoire en tant que club. C’est notre principal challenge. Les trophées sont juste une cerise sur le gâteau et une récompense pour mes joueurs. Cela crée des liens encore plus forts. Je suis encore en contact avec beaucoup d’anciens joueurs passés par Ostende. Ils sont reconnaissants de ce qu’ils ont vécu ici. Et c’est le plus gratifiant pour un coach.

Votre implication semble comme au premier jour.

J’ai un contrat et je dois faire mon travail. Après un titre, il ne me faut pas une heure avant que je sois concentré sur la suite ; c’est peut-être un peu excessif. Je reconnais que je suis parfois plus perfectionniste que nécessaire. Je ne me sens jamais entièrement satisfait. Ça fait partie de mon caractère mais je sais que ça peut être un problème aussi. Chaque défaite me ronge alors qu’une victoire me rend heureux pendant cinq minutes. Cela fait partie de mon éthique de travail. J’ai l’envie et le besoin de continuer à apprendre continuellement. Je regarde trois ou quatre matchs par jour. Je m’offre peu de temps libre afin de m’investir un maximum.

Vous attendiez-vous à rester si longtemps en poste dans un club belge ?

Quand je suis arrivé à Ostende, j’ai signé un contrat de quelques mois pour finir la saison en cours. Certains disaient que je ne tiendrais pas plus longtemps. Est-ce que ce sera ma dernière saison ici ? J’ai encore un contrat mais je ne décide pas seul. Si je quitte le BCO, ce sera pour un projet sportif de haut niveau. Ça ne m’intéresse pas de partir dans un plus grand championnat pour jouer le maintien ou pour être viré après deux mois. Si j’ai des rêves ? Bien sûr. Qui ne voudrait pas un jour coacher en Euroligue ou en NBA ?

Le niveau de la compétition a bien baissé ces dernières années.

C’est exact. Les finances, le nombre de spectateurs et le niveau de jeu ont subi un net déclin. On doit donc trouver un moyen d’inverser la tendance et de retrouver de l’engouement autour du basket belge afin de ramener les gens dans les salles. Le Covid n’a évidemment pas aidé. C’est devenu encore plus difficile pour un sport comme le basket de garder la tête hors de l’eau. Il faut que, petit à petit, l’ensemble des équipes parviennent à devenir plus compétitives. Il y a du talent en Belgique mais on ne l’exploite peut-être pas de la bonne façon. On stagne quelque peu actuellement. La façon dont fonctionnent maintenant des clubs comme Charleroi et Alost, avec une large place pour les joueurs belges sont une bonne manière de développer les jeunes talents. Ce genre de stratégie me semble indispensable pour faire évoluer le basket belge dans le bon sens. On a besoin d’une vision plus globale au sein de la ligue à ce niveau. Chaque club a bien sûr ses objectifs, mais il faut aussi penser au développement du basket belge dans son ensemble.

Que vous inspire la récente reprise de Liège Basket par un investisseur américain ?

De prime abord, c’est une bonne chose pour le basket belge. Il s’agit en tout cas de la bouée de sauvetage dont le club liégeois avait besoin pour survivre. J’espère maintenant que cela va permettre la mise en place d’un projet fort et durable. Quand un club appartient à des investisseurs étrangers, ce n’est pas forcément une garantie sur le long terme. Mais au moins les choses bougent et ça peut servir d’électrochoc pour notre compétition.

Vous êtes toujours engagés en Champions League avec Ostende. Cela devient-il de plus en plus difficile pour un club belge de s’illustrer sur la scène européenne ?

Les gens ne se rendent pas toujours compte des efforts et du niveau nécessaire pour réaliser de bons résultats dans une compétition comme la Champions League. Pour pouvoir passer un autre palier, il n’y a pas de secret, il faut plus de budget. Cette compétition est de plus en plus relevée chaque année. Il faut rester réaliste. Pour aller loin, vous avez besoin de dix à douze joueurs à un très haut niveau. Et c’est difficile d’avoir ça chez nous alors que le niveau de la compétition nationale n’a cessé de baisser ces dernières années. Pour qu’un club belge figure en quart de finale d’une compétition comme la Champions League, il faudrait un petit miracle. Même certains clubs roumains, par exemple, peuvent désormais se permettre des dépenses salariales bien supérieures aux nôtres.

Vous parvenez néanmoins toujours à bâtir un effectif très compétitif année après année, en vous trompant rarement dans votre recrutement. Quel est le secret ?

Au-delà des qualités basket d’un joueur, on accorde beaucoup d’importance à sa mentalité. C’est un critère très important de notre scouting. Quel genre de personne est-il ? A-t-il le caractère adéquat pour venir se greffer dans un collectif ? Il doit y avoir une relation de confiance dans les deux sens. Je ne lâcherai jamais un joueur qui figure dans mon équipe. Je croirai toujours en lui sauf s’il n’a pas la bonne attitude.

L’exemple de Vrenz Bleijenbergh, qui semble s’épanouir complètement depuis son arrivée au BCO cet été après une année difficile, en est une belle illustration.

J’ai entendu beaucoup de commentaires négatifs au moment où on a annoncé le transfert de Vrenz. Certains disaient qu’il n’avait pas le caractère nécessaire. Mais si vous lui faites comprendre que vous êtes prêts à investir votre temps pour le faire progresser, à condition qu’il montre la bonne attitude et de l’envie en retour, il n’y a plus de problème. Vous ne pouvez pas mentir aux joueurs. Il a le potentiel pour jouer au top niveau. Dans le sport, la clé est la consistance et vous ne pouvez pas vivre dans le passé. Il faut regarder devant soi et se donner les moyens d’atteindre ses objectifs. Ce n’est pas toujours facile, surtout pour un jeune joueur. Ça lui arrive de faire des erreurs et ça arrivera encore. Mais il faut continuellement persévérer. Le travail finit toujours par payer, et encore plus quand on a du talent.

On a vu beaucoup de joueurs belges grandir sous vos ordres au fil des années. Qu’est-ce que ça vous fait d’avoir été nommé sélectionneur national à la tête des Belgian Lions ?

Cela me rend extrêmement fier. Ce pays m’a tout donné depuis le début de ma carrière. Et je veux lui rendre le plus possible en retour. Ce sentiment de fierté doit être le socle d’une équipe nationale à travers tous ses acteurs. Que ce soit via la presse, le public, le staff et les joueurs, il est important d’entretenir la fibre culturelle d’une équipe nationale. Tout le monde devrait être fier de défendre les couleurs de son pays et tout faire pour le soutenir.

Que retenez-vous de votre première expérience dans un grand tournoi avec les Belgian Lions, l’été dernier à l’Eurobasket ?

C’était une expérience incroyable sur le plan personnel. Cela m’a permis de grandir en tant que coach et de me convaincre que je suis capable de rivaliser face à de grands coachs et de grandes équipes. Même s’il me reste quelques regrets par rapport à notre élimination en huitième de finale face à la Slovénie. On se dit toujours par après qu’on aurait pu faire telle ou telle chose pour que ça tourne autrement. Mais dans l’ensemble c’était positif. Pour les Belgian Lions, ce n’est que le début d’un process intergénérationnel. Et si on veut continuer à franchir des paliers à l’avenir, il faut encore renforcer les moyens en termes de détection et de développement des jeunes. Il est important d’établir une stratégie d’avenir à long terme et une vision commune englobant la fédération et les clubs.

Vous avez quelques idées à ce propos ?

La règle des six joueurs belges obligatoires sur la feuille de match est une chose mais il faudrait selon moi aller encore plus loin. En obligeant par exemple la présence d’au moins deux joueurs belges sur le terrain en permanence. Permettre plus de double-affiliation et d’échanges entre les clubs en cours de saison pour permettre à un maximum de joueurs belges de jouer, ce sont aussi des pistes intéressantes. Les joueurs belges doivent être avantagés et se situer au centre de la réflexion.