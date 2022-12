NBA: Boston domine le choc face à Milwaukee à l'Est, Denver toujours solide leader à l'Ouest

Avec ses 41 points, Jason Tatum aligne une cinquième rencontre consécutive à plus de trente unités. Jaylen Brown a ajouté 29 points. En face, Giannis Antetokounmpo, a connu une soirée difficile avec, certes, 27 points au compteur mais avec un 9/22 au shoot. Jrue Holiday a ajouté 23 points.

A l'Ouest, il a fallu une prolongation à Denver pour venir à bout des Suns de Phoenix (128-125). Golden State a pris lui la mesure de Memphis Grizzlies (123-109).

Les Nuggets ont pu compter sur Nikola Jokic, double MVP de la NBA, auteur d'un triple-double, avec 41 points, 15 rebonds et 15 assists. Aaron Gordon (28 pts) et Jamal Murray (26) ont alourdi l'addition pour des Suns privés de Devin Booker, dès la 4e minute de jeu, blessé à l'aine pour son retour pourtant à la compétition. Sans lui, Landry Shamet (31 pts) et Deandre Ayton (22) ont été les porteurs de Phoenix.

Golden State Warriors, le champion en titre toujours sans Stephen Curry, blessé à l'épaule, a battu de son côté Memphis Grizzlies (123-109) grâce notamment à Jordan Poole (32 pts) et Klay Thompson (24). Plus tôt dans la soirée, Philadelphie avait battu New York (112-119) et Dallas avait pris le meilleur sur les LA Lakers (124-115).