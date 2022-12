Brown a marqué 23 de ses 36 points dans le quatrième quart-temps, permettant à la franchise de Boston d'arracher une deuxième victoire sur ses sept derniers matchs.

Brown avait raté ses sept premières tentatives à 3 points, avant d'en réussir trois au début du quatrième quart-temps.

"Nous nous sommes enlisés dans une petite ornière, ça fait du bien de regoûter à la victoire", s'est réjoui Brown.

Boston prend la première place de la conférence Est, mais celle-ci sera de nouveau en jeu dimanche lorsque les Celtics accueilleront les Bucks, qui chercheront à rebondir après leur défaite à Brooklyn (118-110).

Kevin Durant a marqué 24 points et Brooklyn a réussi à empêcher la star de Milwaukee Giannis Antetokounmpo (26 pts, 13 rbds) de marquer dans le quatrième quart-temps.

Les Nets, qui occupent la quatrième place à l'Est, remportent une huitième victoire consécutive et affichent un bilan de 19 victoires et 7 défaites depuis que Jacque Vaughn a succédé à Steve Nash au poste d'entraîneur.

À l'ouest, l'affiche entre les Suns et les Grizzlies a tourné complètement à l'avantage de la franchise de Memphis.

Les Grizzlies de Ja Morant (12 pts, 11 passes) et Jaren Jackson (24 pts, 10 rbds) ont fait tourner pour leur vingtième victoire de la saison, face à des Suns toujours privés de Devin Booker, blessé à l'aine.

À Houston, les Mavericks ont battu les Rockets 112-106, grâce à une performance mémorable de Luka Doncic, devenu le premier joueur des Mavericks à marquer 50 points et distribuer 10 passes décisives en un match.

"Luka est Luka", a commenté le coach Jason Kidd. "C'est le meilleur joueur du monde. Il l'a montré ce soir, en portant la charge offensivement", a-t-il ajouté.

Joel Embiid a lui claqué 44 points pour mener les Sixers à la victoire face aux LA Clippers (119-114). James Harden a distribué 21 passes décisives, le record de sa carrière, réussissant pour l'occasion un triple-double (20 pts, 11 rbds).

Sur un tir à deux points à 0,1 seconde de la fin, DeMar DeRozan a donné la victoire aux Chicago Bulls face aux Knicks (118-117).

DeMar DeRozan (25 pts), Zach LaVine (33 pts) et Nikola Vucevic (21 pts) deviennent le premier trio de l'histoire des Bulls à marquer chacun 20 points ou plus sur quatre matchs d'affilée.

Enfin, les Lakers de LeBron James (34 pts) se sont inclinés 130-134 face aux Charlotte Hornets, emmenés par LaMelo Ball (23 pts) et Terry Rozier (24 pts).