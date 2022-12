NBA: Milwaukee battu à Cleveland, Brooklyn domine Golden State, Toronto fait tomber New York

Milwaukee reste en tête avec le meilleur bilan de la ligue (22 victoires, 9 défaites). Troisième avec 22 victoires et 11 défaites, Cleveland se rapproche de Boston (22 victoires, 10 défaites), battu 112-117 par Indiana (16 victoires, 16 défaites), le huitième.

Derrière le trio de tête, on retrouve Brooklyn (20 victoires, 12 défaites). Les Nets ont balayé Golden State, le champion, 143-113. Dominateur, Brooklyn menait 91-51 à la pause. Les Nets ont brillé collectivement, neuf joueurs terminant avec minimum 10 points au compteur, dont Kevin Durant (23 points). Golden State (15 victoires, 18 défaites) reste bloqué en onzième position à l'Ouest.

New York venait d'aligner huit succès de rang tandis que Toronto restait sur six défaites consécutives. Ces deux séries ont pris fin au Madison Square Garden, où les Raptors se sont relancés grâce à une victoire 106-113 dans un match serré jusqu'au bout. Toronto a pu compter sur la performance de Pascal Siakam, auteur de 52 points. R.J. Barrett et Julius Randle, avec 30 points chacun, n'ont pu aider New York à poursuivre sa série.