NBA: Denver bat Memphis et prend la tête à l'Ouest, New York corrige Golden State

Denver rejoint Memphis en tête du classement, les deux équipes affichant un bilan de 19 victoires et 11 défaites.

Quatrième de cette conférence, Phoenix (19 victoires, 13 défaites) s'est incliné 110-113 contre Washington, qui restait pourtant sur 10 défaites de rang. Kyle Kuzma (29 points) et Bradley Beal (27 points) ont permis aux Wizards (12 victoires, 20 défaites), 12es à l'Est, de renouer avec la victoire.

Golden State a été lourdement battu 132-94 par New York, l'équipe en forme. Le cinq majeur des Knicks a fait des étincelles, avec notamment 21 points pour Jalen Brunson, 19 pour Quentin Grimes, 18 pour R.J. Barrett et 15 (+12 rebonds) pour Julius Randle, Immanuel Quickley ajoutant 22 points en sortie de banc. Jordan Poole (26 points) a tenté de limiter les dégâts pour Golden State. La star des Warriors Stephen Curry, qui souffre d'une luxation à l'épaule, a déclaré à TNT qu'il n'établira un calendrier pour son retour de blessure "qu'après la nouvelle année".

Golden State (15 victoires, 17 défaites) est 11e à l'Ouest. New York, qui aligne un huitième succès de rang, est sixième à l'Est avec 18 victoires et 13 défaites.

Les autres rencontres ont vu Utah dominer Detroit 111-126 et Chicago battre Miami 103-113.