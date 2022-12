Ligue des Champions de basket: Ostende bat Hapoel Holon après prolongation et se qualifie pour les barrages

Dans l'autre match de cette 6e journée du groupe C, Galatasaray est venu s'imposer au Legia Varsovie 76-90. Du coup, les Turcs terminent premiers (10 pts) et se qualifient pour le 2e tour. Holon, 2e (10 pts), devra jouer les barrages. Ostende termine 3e (9). Le Legia Varsovie est 4e et éliminé (7 pts).

Ostende a pris le meilleur départ créant rapidement un écart de 10 points (17-7 à la 6e), mais l'Hapoel avait recollé à la fin du premier quart (19-17) et passait devant à la 14e (22-24). Le coude-à-coude s'est poursuivi. À la pause, les Belges menaient 33-30 grâce aux 10 points de Bratanovic et 9 de Gillet. Dix minutes de jeu plus tard, les équipes restaient inséparables (51-51). Un 0-9 à l'entame du dernier quart (51-60), signé Marvin Jones et Erick Green, aurait pu mettre fin aux espoirs de victoire ostendaise. C'était sans compter sur la bande de Dario Gjergja qui inscrivait les 10 points suivants et reprenait les commandes (61-60, 25e). Le money-time vit Holon reprendre le dessus (63-67 à 26e). Là encore Ostende trouvait les ressources pour renverser la situation avec Breein Tyree en chef d'orchestre (75-69 à 49 secondes de la fin). Les Israéliens se mirent alors à rentrer leurs tirs primés par Ragland, Dawson et Green jusqu'à l'ultime envoi de Dawson à 3 points qui arrachait la prolongation à 1 seconde de la sirène (81-81). Tyree poursuivait sur sa lancée dans les cinq minutes additionnelles et offrait une belle victoire à ses couleurs. L'Américain a rentré 31 points pour 18 à Bratanovic et 13 à Gillet.

Les huit vainqueurs de groupe sont directement qualifiés pour le deuxième tour. Les deuxième et troisième de chaque groupe disputeront eux un barrage au meilleur des trois matchs (avec avantage du terrain pour les deuxièmes de groupe) afin de rejoindre le deuxième tour. Les seize équipes qualifiées y seront réparties dans quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale (joués au meilleur des trois matchs). Les quatre vainqueurs seront conviés au Final Four avec l'ambition de succéder au palmarès aux Espagnols de Tenerife.