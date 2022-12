Ernie Cambo (boss de Liège Basket): «Notre budget nous permettra de rivaliser avec le Top 3»

Monsieur Cambo, pourquoi avoir choisi d’investir à Liège ?

Un club comme Liège et la betFIRST BNXT League peuvent faire office de bons tremplins pour le développement de jeunes talents au niveau professionnel. Via ce projet, je souhaite surtout donner l’opportunité à des jeunes belges et américains de mettre le pied à l’étrier en leur offrant un cadre pro. Cette étape doit servir de rampe de lancement pour la suite de leur carrière. J’ai déjà eu l’habitude, aux États-Unis, de m’investir dans des programmes de développement. Que ce soit comme coach ou en créant des structures adaptées. J’ai toujours été attiré par la formation des jeunes. Je ne fais pas cela par intérêt financier, je n’en ai pas besoin, même si j’espère évidemment que ce projet sera prospère dans la durée. Je veux juste aider au développement de la communauté basket tout en offrant de la crédibilité et de l’exposition à la ligue.

Sportivement, quels sont les objectifs ?

Concernant les ambitions sportives, il est certain qu’on souhaite élever le niveau de la première équipe afin de pouvoir jouer le haut du tableau. Cela passera par l’arrivée d’un nouveau staff et de nouveaux joueurs. L’équipe sera un mixte entre jeunes talents et joueurs d’expérience. Car c’est en jouant avec de meilleurs joueurs qu’on s’améliore. Il y aura une balance entre des joueurs belges et américains. À terme, je veux que Liège puisse jouer deux matchs par semaine, en prenant part à une Coupe européenne.

Cela demandera une hausse considérable du budget !

Financièrement, notre budget rivalisera avec les équipes du top 3 belge. Je préfère ne pas donner de chiffre car certaines personnes émettraient des jugements erronés. Entre les dépenses sportives et les investissements matériels, c’est un ensemble de choses qu’il faut mettre à niveau pour se donner les meilleures chances. Il faut bien se rendre compte que nous sommes occupés à tout remodeler dans le club.

La salle de Huy ne correspond pas vraiment aux ambitions exprimées…

Pour que ce projet soit durable et tenable financièrement, les infrastructures sont importantes afin d’évoluer dans les meilleures conditions. On a besoin d’un environnement le plus professionnel possible. J’ai assisté à un entraînement de l’équipe première cette semaine, et à la fin de celui-ci il a fallu quitter les lieux le plus vite possible car des classes d’école attendaient pour utiliser les installations. C’est le genre de chose qui ne doit pas arriver car les joueurs doivent pouvoir faire des séances supplémentaires à leur guise en dehors des entraînements collectifs. Nous devons donc trouver une solution rapidement. Il faut mettre en place des infrastructures de haut niveau, quel que soit le lieu, et vite. »