Auteur de 25 points, 9 rebonds et 6 assists, Kawhi Leonard a disputé son meilleur match de la saison pour mener les Clippers à la victoire, bien aidé par Paul George (26 points). Du côté de Boston, Jaylen Brown a mis 21 points et Jayson Tatum 20.

Les Clippers occupent la septième position à l'Ouest avec 16 victoires et 13 défaites.

Boston reste en tête à l'Est avec 21 succès et 7 revers, devant Milwaukee (19 victoires, 7 défaites) et Cleveland (17 victoires, 11 défaites), victime 112-111 du réveil de San Antonio. Après 11 défaites de rang, les Spurs signent un 3e succès consécutif. Ils restent avant-derniers à l'Ouest avec 9 victoires et 18 défaites.

Autre équipe en forme, Brooklyn. Les Nets ont disposé de Washington 100-112, grâce à 30 points de Kevin Durant et 24 points de Kyrie Irving, et engrangent un 4e succès de rang. Malgré trois joueurs à au moins 20 points (Will Barton 22 points, Kyle Kuzma 20 points et Kristaps Porzingis 20 points), les Wizards concèdent un 7e revers consécutif. Brooklyn (17 victoires, 12 défaites), 4e, se rapproche de Cleveland. Washington (11 victoires, 17 défaites) est 12e.

Deuxième à l'Ouest, Memphis (18 victoires, 9 défaites) s'est joué d'Atlanta 128-103 et reste dans le sillage de La Nouvelle-Orléans (18 victoires, 8 défaites) grâce à une 6e victoire d'affilée. Tout le cinq majeur des Grizzlies a fini à plus de 20 points, avec Dillon Brooks (35 points) en chef de meute. Atlanta (14 victoires, 14 défaites) est 7e à l'Est.