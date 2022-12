Liège Basket racheté par un riche investisseur américain

L’arrivée de ce repreneur au gros portefeuille, qui s’était aussi intéressé à d’autres clubs belges, est évidemment une aubaine pour le club liégeois qui voit d’un coup toutes ses dettes être apurées. Avant, sans doute, de devenir une nouvelle place forte du basket-ball belge.

Lionel Bosco démis de ses fonctions de coach

Actuellement présent en Belgique, le nouveau président "made in USA" de Liège Basket – comme il l’a mentionné sur ses réseaux sociaux – s’est adressé aux joueurs et au staff dimanche soir afin de se présenter. La première décision forte du nouveau boss a été de remercier l’entraîneur Lionel Bosco. Le Hutois de 41 ans sera remplacé par l’américain Brad Greenberg, un Texan (68 ans) qui a notamment été assistant en NBA dans les années 80 avant de faire une carrière en tant que coach en Israël principalement. Celui-ci viendra accompagné de son staff.

Cette annonce a eu l’effet d’un gros coup dur pour Lionel Bosco qui s’était énormément impliqué dans son rôle de coach depuis un peu plus d’un an maintenant. Et les fruits de son travail se faisaient de plus en plus ressentir sur le terrain, comme l’a démontré la qualification pour les demi-finales de la Coupe de Belgique décrochée il y a quelques jours.

Des moyens et des ambitions à la hausse

Il est sans doute encore trop tôt pour dresser exactement les nouvelles ambitions sportives de Liège Basket. Mais d’après les échos qui nous sont parvenus, les moyens financiers qui vont être dégagés sont assez énormes. Du jamais vu auparavant dans le basket-ball en Belgique. Plusieurs joueurs américains, dont on ne connaît pas encore le profil, ne devraient d’ailleurs pas tarder à venir renforcer l’effectif qui subira donc quelques changements.

À tel point que revoir Liège jouer la Coupe d’Europe à plus ou moins court terme n’a plus rien d’une utopie. Ce serait en tout cas le désir du nouveau patron. Dans ces circonstances, on voit mal le club faire de vieux os dans la petite salle de Huy. De quoi se diriger vers un retour au Country Hall ? Rien n’est moins sûr à l’heure actuelle, mais les pistes de déménagement sont sûrement déjà évoquées en interne.