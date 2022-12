Très apprécié de tous et grand compétiteur, Silas a remporté le championnat NBA deux fois avec les Boston Celtics en 1974 et en 1976, et une fois avec les Seattle SuperSonics en 1979.

A seulement 2,01 m, il était un grand rebondeur, avec 12.357 rebonds en carrière, ce qui fait de lui le 21e meilleur de l'histoire de la ligue dans cette catégorie.

Nommé deux fois All-Star, en 1972 et en 1975, et deux fois dans la All-Defensive First Team (cinq meilleurs joueurs défensifs de la ligue), il a terminé sa carrière longue de seize ans avec quasiment un double-double (9,4 pts et 9,9 rbds par match).

Après sa carrière de joueur, Silas a passé près de 30 ans sur le banc comme coach ou assistant, notamment pour les Charlotte Hornets, qu'il a emmené en demi-finales de conférence à deux reprises (2001 et 2002).

Entraîneur des Cleveland Cavaliers de 2003 à 2005, il a été le premier coach NBA de LeBron James.

Il a également été le premier coach des New Orleans Hornets, franchise créée en 2002 et qui a depuis changé de nom, devenant les Pelicans. Son fils Stephen Silas est l'actuel coach des Houston Rockets.