NBA: les Celtics remportent le choc des leaders face aux Suns

Ja Morant, quant à lui, a réalisé un triple double, son 6e en carrière, avec 26 points, 13 rebonds et 11 passes pour mener Memphis à la victoire à domicile contre le Thunder (123-102). Les Grizzlies sont solidement accrochés à la 3e place à l'Ouest.

Le Grec Giannis Antetokounmpo, double MVP, a marqué 35 points, ajouté six rebonds et sept passes, et son équipier Jrue Holiday avec 31 points, a largement contribué à la victoire (126-113) de Milwaukee sur Sacramento. Les Bucks présentent le deuxième meilleur bilan de la NBA avec 18 victoires pour 6 défaites.

Kyrie Irving a marqué 33 points et réalisé neuf passes, cinq rebonds et quatre contres, auxquels s'ajoutent les 29 points, neuf rebonds et huit passes de Kevin Durant, lors de la victoire à la maison de Brooklyn sur Charlotte (122-116).

Simone Fontecchio a marqué le panier de la victoire à 1,4 seconde de la fin du match pour donner à Utah une victoire à domicile (124-123) sur les Golden State Warriors. Jordan Poole a marqué 36 points pour les Warriors, mais c'est sa passe ratée qui a permis à l'ailier italien d'effectuer un tir intérieur décisif.

Zion Williamson a marqué 29 points et pris 10 rebonds pour permettre à La Nouvelle-Orléans de battre Detroit (104-98) à domicile, une cinquième victoire consécutive qui assure la première place aux Pelicans dans la Conférence Ouest.

Le Camerounais Pascal Siakam et Fred VanVleet ont chacun apporté 25 points lors du succès des Raptors de Toronto sur les Lakers de Los Angeles (126-113), privés d'Anthony Davis pour cause de maladie et de LeBron James qui souffre de la cheville.

Paolo Banchero a réussi six lancers francs dans les sept dernières secondes de la prolongation pour donner au Orlando Magic une victoire à domicile (116-111) sur les Los Angeles Clippers. L'Italo-Américain a marqué 23 points, dont 13 lancers francs sur 14.

Enfin, Chicago a battu Washington (115-111) grâce aux 27 points de DeMar DeRozan, pendant que Julius Randle a marqué 34 points et pris 17 rebonds pour assurer le large succès de New York devant Atlanta (113-89).