Du côté des Lakers, on a dû composer avec la rapide sortie d'Anthony Davis. L'intérieur, visiblement malade, n'a joué que 8 minutes avant de quitter le parquet. Contre la franchise de son Ohio natal, celle où il a débuté sa carrière en 2003 puis remporté le titre en 2016 après un passage à Miami, LeBron James a tenté de porter les siens, compilant 21 points et 17 rebonds. Ce fut toutefois insuffisant face au rendement offensif des Cavaliers, toujours aussi redoutables à domicile (11v-1d). Si Cleveland, dont le bilan est de 16 victoires pour 9 défaites, consolide son statut de prétendant aux playoffs, les Lakers, treizièmes à l'Ouest (10v-13d), vont devoir cravacher pour les atteindre.

Toujours à l'Est, le duel entre Miami et Detroit a tourné à l'avantage des Pistons, portés par un banc prolifique et décisif (96-116). Titulaire, Bojan Bogdanovic a inscrit 31 points pour Detroit alors que Tyler Herro a alimenté, en vain, le marquoir floridien en l'absence de Jimmy Butler, touché au genou. Detroit est 14e (7v-19d) et Miami 11e (11v-14d).

A l'Ouest, Dallas s'est imposé d'un petit point à Denver (115-116) au terme d'une rencontre à suspense. S'il a réalisé son 6e triple-double (trois catégories à 10 unités au moins) de la saison avec 22 points, 12 passes et 10 rebonds, Luka Doncic est resté en dessous de sa moyenne de points, lui qui tourne à 33,4 unités de moyenne par match cette saison. Tim Hardaway Jr. a dès lors pris le relais du Slovène en inscrivant 29 points. En face, le double MVP serbe Nikola Jokic a également presté en deçà de ses standards avec 19 points et 8 rebonds. Au classement, les Mavericks pointent à la 7e place (13v-11d), deux rangs derrière les Nuggets (14v-10d).

Après une soirée de mardi avec trois matchs au programme, celle de mercredi sera riche de 11 rencontres dont le choc entre Phoenix et Boston, respectivement leader à l'Ouest et à l'Est.