NBA: de nouveaux trophées font leur apparition, dont un pour le meilleur bilan en régulière

Le trophée Maurice Podoloff, du nom du premier commissaire de la NBA, était jusqu'ici le nom du trophée décerné au MVP. Cette apparition laisse à penser que le trophée remis au meilleur joueur de la saison pourrait changer de dénomination.

Désormais, le prix du fair-play, remporté la saison dernière par Patty Mils, sera appelé le trophée Joe Dumars, en l'honneur de l'ancien joueur de Detoit, premier lauréat du prix en 1996.

Ensuite, le meilleur entraîneur de la saison pourra soulever le trophée Red Auerbach, neuf fois champion NBA avec Boston entre 1957 et 1966 et le coéquipier idéal se verra décerner le trophée Twyman-Stokes. Jack Twyman, actif entre 1955 et 1966 en NBA, était devenu le tuteur légal de son équipier Maurice Stokes, paralysé à la suite d'une blessure à la tête survenue en plein match en 1958.