NBA: avec un Luka Doncic royal, Dallas met fin à la série de Golden State

Les Warriors, de leur côté, se sont montrés trop maladroits à trois points (11/43) et seul Stephen Curry a eu son rendement habituel avec 32 points. Au classement de la conférence Ouest, Golden State glisse au 10e rang, dépassé par Dallas, 9e.

Plus haut dans le classement, les Los Angeles Clippers ont conforté leur 5e place après leur victoire 112-118 sur le terrain de Portland avec notamment 32 points de Norman Powell en sortie de banc. Les Blazers descendent eux à la 7e place.

À l'Est, New York a infligé une 18e défaite en 23 rencontres à Detroit avec un large succès 110-140. Julius Randle a noirci la feuille de statistiques pour les Knicks avec 36 points, 7 rebonds et 5 assists. New York se classe désormais 10e à l'Est et les Pistons restent derniers à la 15e place.