NBA : le duo Tatum-Brown relance Boston face à Doncic et Dallas

Une autre série a pris fin mercredi celle des sept succès de Sacramento. Les Kings ont perdu 115-106 à Atlanta. Trae Young (35 points) a été l’élément décisif dans le succès des Hawks.

Cleveland (12v.-6d.) a repris sa marche en avant et aligné un 4e succès de rang en venant gagner 96-114 à Portland. Donovan Mitchell (34 points) a été le Cavalier le plus prolifique.

Après Boston, Chicago s’est payé une autre grosse écurie de l’Est en s’imposant à Milwaukee 113-118. DeMar DeRozan a marqué 36 points et adressé 8 passes décisives. Les 36 points, 11 rebonds et 7 passes de Giannis Antetokounmpo n’auront pas suffi pour les Bucks (12v.-5.d.) qui ont concédé leur 2e revers en 11 rencontres à domicile.

La Nouvelle-Orélans pointe désormais au 3e rang à l’Ouest (11v.-7 d.). Sa vedette Zion Williamson, enfin à nouveau pleinement opérationnel, a marqué 32 points et pris 11 rebonds pour permettre aux Pélicans de s’imposer sur le parquet des San Antonio Spurs 100-129.

Les Brooklyn Nets, humiliés par une défaite mardi face à une équipe de Philadelphie privée de trois titulaires, ont rebondi en gagnant à Toronto 98-112. Kyrie Irving a réussi 29 points, Ben Simmons et Nic Claxton ont ajouté 14 points chacun. Quant à Kevin Durant, encore un peu en retrait sur la feuille de score, il s’est contenté de 12 points, en plus de 7 rebonds et 5 passes pour les Nets.

Les Denver Nuggets ont remonté un retard de 13 points dans le quatrième quart-temps pour arracher la victoire en prolongation à Oklahoma City (126-131). Le Serbe Nikola Jokic a dominé les débats avec 39 points, 10 rebonds et 9 passes pour Denver, bien aidé aussi par les 30 points d’Aaron Gordon. Leur coéquipier Bruce Brown a réussi un triple-double avec 17 points, 13 rebonds et 10 passes. En face, Shai Gilgeous-Alexander a été le meilleur marqueur du Thunder avec 31 points auxquels il a ajouté 11 assists et 7 rebonds.

Terry Rozier (22 points) et P.J. Washington (19 points) ont été déterminants dans le succès de Charlotte devant Philadelphie 107-101.

À Miami, Kyle Lowry a marqué 28 points et Caleb Martin 24 pour permettre au Heat de battre Washington (113-105). Les 33 points de Kyle Kuzma n’ont pas suffi pour les Wizards.

Le Croate Bojan Bogdanovic a confirmé sa très grande forme en marquant 23 points lors du succès de Detroit à Utah Jazz (116-125). Les Pistons restaient sur une victoire elle aussi inattendue à Denver (108-110).

De son côté, Andrew Wiggins a inscrit 31 points, son meilleur total de la saison, pour mener les Golden State Warriors, champions en titre pour l’instant moribonds, à la victoire contre les Los Angeles Clippers (124-107) trop déforcés par les absences de leurs deux stars Kawhi Leonard et Paul George, blessés.