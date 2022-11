Tel le bon vin, à bientôt 38 ans, le meneur originaire d’Anvers a été impérial alors que dans le même temps, Milan Samardzic a peut-être eu un peu de mal à se remettre de son premier périple en équipe nationale avec les Belgian Lions.

Si lui n’y pense plus (à l’équipe nationale), Domien Loubry a montré qu’il faisait encore bien partie du gratin du basket belge. Incisif en pénétration, adroit au périmètre et altruiste pour faire jouer ses coéquipiers et gérer le tempo, il a été le grand monsieur de cette partie qui était pourtant mal engagée pour les Kangoeroes (17-7 après 5 minutes).

Mais ça, c’était avant la montée en puissance du meneur malinois. Et dans son sillage, c’est le collectif de Kristof Michiels qui se mettait en marche pour planter un 3-19 et renverser la vapeur. Un run qui s’est produit… quand Nathan Kuta était sur le banc. Alors qu’Osaghae Osasmwen était censé faire son retour (rechute au genou), le secteur intérieur carolo a souffert quand son international néerlandais prenait quelques légitimes minutes pour souffler.

Manque de réussite

Si Lisbao apportait sans conteste un plus avec beaucoup d’intensité en sortie de banc, sans oublier la réussite au périmètre de Schoepen (15 points dont 3x3), l’écart grimpait inlassablement en faveur des visiteurs (40-49 et 57-68).

Et dès que les locaux tentaient un rapproché (72-78), Malines pouvait s’appuyer sur la puissance de Brian Fobbs (20 points) pour s’assurer des points faciles dans la peinture.

Fidèle à son ADN, le Spirou n’a rien lâché, a tenté de revenir mais n’a pas été aidé par la réussite avec quelques tirs décisifs qui ont décidé de ressortir de l’arceau. Des détails qui font finalement toute la différence en faveur des Malinois qui décrochent une victoire plutôt logique (76-88). La trêve internationale a peut-être un peu coupé l’élan des Carolos qui restaient sur une énorme prestation en déplacement à Mons.

Le prochain rendez-vous des joueurs de Sam Rotsaert sera à nouveau crucial dans la course au Top 5 avec un déplacement à Limburg United.

CHARLEROI: 16/25 (2 points) ; 12/36 (3 points) ; 8/17 (lf) ; 29 rbs ; 18 ass ; 30 fp.

FOGANG 3-5, LIBERT 6-0, M. SAMARDZIC 4-0, SCHOEPEN 12-5, Adzeh (-), V. Samardzic -1, Lisboa 6-5, Prepelic 2-0, Makwa 1-4, Bolavi 0-0, Jackson 0-10, KUTA 8-6.

MALINES: 20/29 (2 points) ; 7/23 (3 points) ; 27/37 (lf) ; 40 rbs ; 12 ass ; 21 fp.

Davis 6-6, LOUBRY 18-11, MUKUBU 2-3, Tshimanga (-), Van Buggenhout 6-0, Kotrulja 0-0, Mennes 1-0, FOBBS 6-14, FOERTS 0-0, PALINCKX 5-0, Thomas 0-0, Aririguzoh 5-5.

Arbitres: MM. Van den Broeck, De Lange et Delaere.

Quarts: 20-21, 22-28, 18-19, 16-20.