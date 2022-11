Qualifications pour le Mondial 2023 : la Turquie a bien été un enfer pour nos Lions

Les trois paniers consécutifs d’entrée de jeu signés par Bako, dont deux dunks, ont finalement donné une impression positive de courte durée. Si la Belgique menait 0-6 après deux minutes, il ne fallait pas plus longtemps à la Turquie pour réagir mais de manière bien plus féroce. À l’image de Kabaca, qui évoluait dans sa salle du Galatasaray, et qui a fait très mal en passant 10 points à la défense belge en sortie de banc au premier quart (23-13).

Les Lions ont eu du mal à masquer leurs difficultés sur le plan athlétique avec comme conséquence de subir le jeu aussi bien défensivement qu’offensivement. Cette différence se faisait d’ailleurs lourdement ressentir au marquoir puisque les Turcs, très adroits en attaque, se sont octroyés jusqu’à 21 points d’avance avant la pause (43-22).

Bako indispensable

Finalement, les Lions n’auront réussi à évoluer à leur niveau de l’Euro que durant une petite dizaine de minutes, entre la fin du deuxième quart et la moitié du troisième acte. Une période durant laquelle on a retrouvé cette grinta et cette confiance collective indispensables qui leur avaient si bien réussi il y a deux mois. Un momentum qui permettait aux Belges de se relancer en se rapprochant à 45-38.

Cette remontée était aussi à mettre sur le compte de l’excellente prestation de Bako. Le pivot Euroligue de Bologne a été le seul des Lions a évolué à un haut niveau durant l’entièreté de son passage sur le terrain, finissant la rencontre avec 17 points (à du 100% aux tirs de plein jeu) et 5 rebonds en l’espace de 15 minutes seulement. Défensivement aussi, l’Anversois de 2m08 a prouvé toute son utilité en tant que dernier rideau. On peut d’ailleurs s’étonner de ne pas l’avoir vu plus longtemps sur le terrain car la différence était notable lorsqu’il rejoignait le banc, à l’image de Van Vliet qui a semblé évolué avec peu de confiance pour son retour en équipe nationale.

La distribution dans le dur

Il n’était pas le seul à avoir éprouvé des difficultés. La distribution belge non plus n’est pas parvenue à s’exprimer de la façon espérée. Lecomte, en manque de compétition car sans club en début de saison (NDLR: il vient de s’engager en faveur d’Hapoel Eilat en Israël), n’a pas eu l’aura qui était la sienne l’été dernier. Akyazili, son substitut, n’a pas amené plus d’impact.

Si bien que Gjergja a lancé assez tôt Samardzic, dont il s’agissait de la première sélection. Un cadeau un peu empoisonné pour le jeune joueur du Spirou qui a logiquement eu du mal à trouver ses marques dans une atmosphère assez hostile. Son coéquipier à Charleroi, Makwa, a aussi eu droit à ses premières minutes en équipe nationale en fin de match.

Le groupe devra désormais se remobiliser en vue du match face à la Grèce lundi, à Mons. Une rencontre plus importante encore car la défaite face à la Turquie fait reculer la Belgique à la quatrième place du groupe I.