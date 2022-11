Manu Lecomte: « Les joueurs belges restent sous-estimés sur le marché »

"Suis-je étonné ? Oui et non, nous confie-t-il. À la fin de l’Euro, beaucoup de clubs avaient déjà finalisé leur noyau. Les places étaient donc plus rares. J’ai reçu plusieurs propositions, mais pour des courtes périodes qui pouvaient varier de quelques semaines à trois mois. Ce n’est pas ce que je recherche. Je préfère trouver un club où je peux m’installer jusqu’en fin saison et avoir de la stabilité comme ce fut le cas la saison passée en Lituanie. J’ai déjà connu une année où j’ai enchaîné plusieurs petits contrats auparavant et ce n’est vraiment pas une expérience que j’ai envie de vivre à nouveau."

À l’image de Jonathan Tabu, son équipier chez les Belgian Lions, pourrait-il être tenté par une pige en Belgique en attendant le bon appel venu de l’étranger ? Il se murmure qu’Anvers avait notamment montré de l’intérêt. La réponse fuse: "Non, ce n’est pas une option. Je ne suis pas intéressé actuellement par un retour dans un club belge. Mes agents axent leurs recherches sur les marchés étrangers. Après mes prestations à l’Euro, je souhaite quelque chose de plus solide. Quand je vois ma situation, je me dis que les joueurs belges restent sous-estimés sur le marché européen. Mais je sais de quoi je suis capable et je reste tout à fait serein. Cela m’est déjà arrivé auparavant de rester deux à trois mois sans club. Le plus important pour le moment est de rester en bonne condition."

Durant les premières semaines qui ont suivi le championnat d’Europe, le Bruxellois a d’abord dû rester au repos et soigner un hématome à la cuisse apparu suite à un coup direct reçu lors du dernier match à l’Euro. "J’ai d’abord pensé que ce n’était rien mais j’ai ressenti une douleur en voulant reprendre les entraînements individuels. Mais maintenant je me sens très bien, ça fait deux semaines que j’ai repris à fond en m’entraînant avec l’équipe du Brussels près de chez moi. Hormis le manque de rythme de compétition, je me sens à 100 % physiquement."

À l’entraînement en Turquie avec les Belgian Lions, où le groupe prépare le match de vendredi face au pays hôte dans le cadre des qualifications au Mondial 2023, aucun signe ne laisse transparaître un quelconque retard physique par rapport à ses équipiers. Mais les conditions d’un match officiel sont évidemment bien différentes. Surtout face à des nations comme la Turquie et la Grèce que la Belgique s’apprête à affronter en qualifications pour la Coupe du monde 2023. "Cette fenêtre internationale est une bonne occasion pour mois de retrouver quelques sensations en compétition. Je ne me mets pas de pression particulière. Je me réjouis surtout de pouvoir retrouver ce groupe avec qui j’ai vécu de belles choses l’été dernier. Ça fait du bien moralement."

En espérant que lui et l’équipe belge pourront surfer sur la dynamique du dernier Euro. "Sur le plan personnel, ça a été la confirmation de ma bonne dernière saison en club (NDLR : il évoluait à Jonava en Lituanie) mais à un niveau encore plus élevé. J’ai pu me mesurer aux meilleurs joueurs européens. J’en suis ressorti avec plus de confiance et de motivation pour la suite. Mais je retiens aussi la performance collective qu’on a pu réaliser en tant qu’équipe. Je pense même qu’on aurait pu faire encore mieux. Après nous avoir éliminés, la Slovénie a été battue en quarts par la Pologne. Je ne pense pas qu’on soit intrinsèquement plus faibles que les Polonais. Il y avait donc de la place pour aller plus loin. On a quand même montré face à de grosses nations de quoi nous sommes capables, et pour moi il ne s’agit que d’un début. Il faut poursuivre sur cette lancée cette semaine en continuant à progresser collectivement tout en se rappelant les leçons de l’Euro. La qualification pour le Mondial n’est pas si loin, on a notre chance. C’est fini le temps où on affrontait les grosses nations en se disant qu’on allait faire du mieux possible. Maintenant on veut gagner chaque match."