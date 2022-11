NBA : Golden State retrouve des couleurs, Milwaukee et Cleveland s’arrêtent, pas Doncic

Autre meneur exceptionnel et autre performance notable: celle de Luka Doncic. Le Slovène a aligné un 9e match consécutif à plus de 30 points. Ses 36 points ont été le facteur déterminant dans la victoire de Dallas sur Brooklyn 96-94. Seul l’immense Wilt Chamberlain en 1962 a mieux débuté une saison dans l’histoire de la grande ligue. Il avait à l’époque réussi 23 rencontres consécutives à plus de 30 points. Après cette 4e victoire de rang, les Mavericks présentent la meilleure série en cours.

En effet, il n’y a plus d’équipe invaincue dans le championnat nord-américain de basket (NBA). Après neuf victoires, Milwaukee a lourdement chuté à Atlanta 117-98. L’entame de match avait pourtant été excellente (25-36 après douze minutes). Les Hawks ont évolué sans leur meneur vedette Trae Young. C’est un rookie A.J. Griffin (24 pts) qui s’est joint au "transfert de la saison" du côté de la Géorgie Dejounte Murray (25 pts, 11 ast, 8 rebs), l’ancien menneur All-Star de San Antonio, pour mettre fin à la série des Bucks. Cette fois, Giannis Antetokounmpo (25 pts, 7 rebs) n’a pas pu sauver son équipe qui conserve la première place à l’Est (9-1).

Cleveland aurait pu rejoindre l’équipe du Wisconsin au sommet mais les Cavaliers ont manqué leur fin de match sur le parquet des Clippers. Ils ont galvaudé leur avance de 13 points à cinq minutes du buzzer (98-111) et se sont inclinés 119-117, mettant fin à une série de 8 succès. L’ailier Paul George (26 points) et Norman Powell (13 points dans le 4e quarts) ont été décisifs du côté des Clips. Cleveland reste 2e à l’Est (8-2).

Boston (7-3) est allé s’imposer à Memphis 106-109. Le duel entre deux des stars montantes de la ligue a valu le déplacement. L’ailier des Celtics Jayson Tatum a inscrit 39 points et pu savourer la victoire mais la prestation du meneur des Grizzlies Ja Morant fut elle aussi de très haut niveau (30 pts, 9, ast, 8 rebs).

Huitième défaite en dix matches des Lakers, balayés 139-116 à Utah. LeBron James n’a pas joué et sept Jazz ont marqué au moins dix points. Sur le plan collectif, les Californiens n’ont donné que 15 assists pour 30 à leurs adversaires qui sont solides et inattendus leaders à l’Ouest (9-3).