Les 16 Belgian Cats retenues par le nouveau coach Rachid Meziane sont connues

Le nouveau sélectionneur national, le Français Rachid Meziane, et son staff ont annoncé mardi la sélection des seize Belgian Cats sélectionnées pour les matchs face à la Macédoine du Nord et la Bosnie-Herzégovine, tous deux qualificatifs pour l’Eurobasket féminin de 2023. Ils se joueront les 24 et 27 novembre au Sportoase de Louvain.