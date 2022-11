NBA : les Lakers dominés par des Cleveland Cavaliers lancés au triple galop

Dimanche soir, dans sa salle, LA a longtemps fait illusion, en menant de 12 points durant le premier quart-temps, puis encore de six à la pause (64-58). Face à ses anciennes couleurs, LeBron James a inscrit 27 points, et Anthony Davis a validé un double-double (19 pts, 12 rebonds). Mais ce dernier n’a inscrit que deux malheureux points en seconde période. Et le meneur Russell Westbrook, malgré 19 pts et 10 passes, a cumulé sept pertes de balle. La maladresse aux lancers francs des Californiens (12/21)

La seconde équipe de LA, les Clippers, a aussi connu la défaite, sa cinquième en dix matchs, face aux surprenants Utah Jazz désormais guidés par le Finlandais Lauri Markkanen (18 pts, 9 rebs, 3 ast). Avec un bilan de 8-3, le Jazz reste lui deuxième de la conférence Ouest, devant Memphis (7-3), qui a résisté au retour de Washington (103-97). Près de la moitié des points (51) des Grizzlies ont été inscrits par le duo d’arrières Desmond Bane-Ja Morant, le second totalisant en outre 9 rebonds et six passes.

Profitant du retour de son meneur Fred VanVleet (30 pts, 11 passes) après trois forfaits, Toronto a pris le meilleur sur Chicago (113-104). Si leur meilleur scoreur des Raptors, le pivot camerounais Pascal Siakam, est resté sur le banc, c’est l’ensemble du cinq de départ des Raptors qui a réalisé dix points et plus, et permis à la franchise canadienne de rebondir après sa courte défaite à Dallas (111-110) vendredi.