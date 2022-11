Les Lions misent sur la continuité de l’Euro

"On espère surfer sur la dynamique positive créée à l’Euro pour surprendre un de nos deux prochains adversaires. Car nous aurons besoin d’une victoire pour rester dans la course", précise Jacques Stas, manager de l’équipe nationale masculine.

Continuité

Dans la liste initiale des 16 joueurs retenus par Dario Gjergja pour préparer ce double affrontement, dix d’entre eux étaient présents à l’Euro l’été dernier. Seuls le pivot d’Ostende Haris Bratanovic, qui souffre de la jambe, et l’ailier fort de Nanterre Hans Vanwijn, qui a décidé de mettre l’équipe nationale entre parenthèses pour le moment, n’y figuraient pas. À ces absences, il faut ajouter celle de Vrenz Bleijenbergh. Le jeune arrière de 2m08, qui réalise un bon début de saison sous les couleurs d’Ostende, est victime d’une contusion à la cuisse suite à un choc encaissé dimanche face au Brussels. Le staff ne désespère cependant pas de le récupérer pour le match face à la Grèce lundi.

Deux revenants

Parmi les autres joueurs sélectionnés, on notera le retour de Thomas Akyazili et d’Andy Van Vliet. Le premier nommé, qui évolue maintenant en Turquie à Karsiyaka, a été appelé pour renforcer la concurrence au poste de meneur car Manu Lecomte, le titulaire à cette position, n’a toujours pas de club et pourrait donc manquer de rythme. En ce qui concerne Van Vliet, qui affiche de bonnes stats depuis un peu plus d’une saison en Israël avec le club de Bnei Herzeliya, il remplacera numériquement Haris Bratanovic pour étoffer le jeu intérieur.

Deux nouveaux venus

Pour le reste, le staff a aussi dû enregistrer les forfaits de Quentin Serron, touché aux côtes et à la cheville, et de Loïc Schwartz en délicatesse avec son pied. On notera aussi que Jonas Delalieux, l’homme en forme en ce début de saison en BNXT League sous les couleurs de Limburg, n’a pas souhaité honorer sa sélection pour rester au repos et soigner quelques bobos alors que le staff médical l’avait pourtant jugé apte à jouer. Des absences qui profitent à Milan Samardzic, le meneur du Spirou Charleroi, qui fête ainsi sa première présélection chez les Belgian Lions à 23 ans. C’est aussi le cas de son coéquipier en club, Marlon Makwa (20 ans), l’une des révélations du début de saison dans les rangs carolos. De quoi engranger de l’expérience précieuse au contact des internationaux belges plus confirmés.

Douze joueurs ont déjà rejoint Istanbul ce lundi. Ismaël Bako et Retin Obasohan, engagés en Euroligue avec leur club cette semaine, arriveront plus tard.

La sélection belge: Thomas Akyazili (Karsiyaka/Tur), Ismael Bako (Bologne/Ita), Maxime De Zeeuw (Limburg), Pierre-Antoine Gillet (Ostende), Manu Lecomte, Alex Libert (Charleroi), Marlon Makwa (Charleroi), Jean-Marc Mwema (Anvers), Retin Obasohan (ASVEL/Fra), Jonathan Tabu (Crémone/Ita), Kevin Tumba (Brussels), Andy Van Vliet (Bnei Herzeliya/Isr), Milan Samardzic (Charleroi).