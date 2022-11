Les Carolos se sont-ils vus trop beaux ? Avaient-ils déjà la tête ailleurs ? Toujours est-il que le "spectacle" offert sur le parquet, vendredi soir, par les Sambriens n’était pas digne d’une équipe qui a mis plus de 20 points à l’ogre ostendais et qui s’est promené, une semaine plus tôt, face à cette même équipe alostoise en Coupe de Belgique !

Manque d’envie, manque d’intensité, les joueurs de Sam Rotsaert ont complètement loupé leur entame de match, ce qui a conditionné la suite de la rencontre. Face à des Okapis totalement décomplexés, à l’image des jeunes Schauvlieger et Ledegen, la "défense" pourtant réputée solide du Spirou prenait l’eau de partout. Exceptionnels en attaque (76 % de réussite à 2 points en première période), les visiteurs prenaient rapidement les commandes de la rencontre (15-23 et 25-42).

Si Jackson (23 points) trouvait un peu le chemin des filets, la domination était totale pour les Alostois qui retrouvaient les vestiaires avec un confortable matelas de vingt unités (35-55), à la stupéfaction des supporters du Dôme.

Rien à faire

Il ne fait pas l’ombre d’un doute que les murs ont tremblé dans le vestiaire carolo et, d’ailleurs, les joueurs de Sam Rotsaert remontaient sur le parquet avec beaucoup plus d’envie, à l’image d’un Marlon Makwa plus entreprenant offensivement.

Mais si les intentions étaient meilleures, l’écart, lui ne diminuait pas. En totale confiance, en grande partie grâce au laxisme défensif du Spirou en première période, Alost continuait de répondre à toutes les offensives carolos (48-70).

Les visiteurs livraient une prestation cinq étoiles avec un jeu très chatoyant et un collectif décomplexé. Mention spéciale à Glenn Temmerman (20 points dont 4x3) et à Siebe Ledegen (11 points). Sans oublier le métier des vieux briscards que sont Nikola Popovic et Ivan Maras.

Finalement, la jeune garde du Spirou a pris une leçon de basket par une non moins jeune garde alostoise (74-93). Les Carolos vont rapidement devoir se remettre en question avant le choc hennuyer prévu ce dimanche sur le parquet montois. Car on le sait, dans cette première partie de championnat, le moindre faux pas peut s’avérer décisif dans la course au top 5.

Charleroi : 19/40 (2 points) ; 9/26 (3 points) ; 9/13 (lf) ; 30 rbs ; 13 ass ; 23 fp.

FOGANG 0-0, LIBERT 3-0, M. SAMARDZIC 2-3, SCHOEPEN 2-3, KUTA 4-0, Adzeh -0, V. Samardzic 0-2, Lisboa 6-5, Prepelic 5-6, Makwa 2-6, Bolavi 2-0, Jackson 9-14.

Alost : 25/42 (2 points) ; 10/16 (3 points) ; 13/23 (lf) ; 40 rbs ; 20 ass ; 17 fp.

MARAS 5-5, SCHAUVLIEGER 5-3, MARCHANT 3-5, POPOVIC 11-6, WALKER 5-8, Nedovic (-), Maluska (-), Temmerman 11-9, J. Vermoesen 2-0, Bilos (-), Ledegen 11-0, J. Vermoesen 2-2.

Quarts : 25-34/10-21/21-22/18-16.