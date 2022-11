BNXT League: Malines fait chuter Limburg, Ostende et Alost déroulent lors de la 5e journée

Alost s’est facilement imposé à Charleroi 74-93. Tout était dit à la pause (35-55). Ivan Maras a été l’Okapi le plus redoutable avec une carte de stats forte d’un double-double (13 rebonds, 10 points) et de 6 passes décisives. L’autre intérieur alostois Nikola Popovic a lui aussi été dominateur avec 17 points et 8 rebonds personnels.

Sans surprise; Ostende s’est révélé bien trop fort pour l’équipe de Liège qui avait déjà perdu toutes chances après deux périodes (61-39) et qui a baissé les bras ensuite et s’est incliné 108-62. Vrenz Bleijenbergh s’est montré omniprésent (10 pts, 8 rebs, 7 ast) côté ostendais. Breein Tyree s’est appliqué aux tirs (18 pts et 7/9) tout comme Haris Bratanovic qui a été parfait (18 pts et 6/6 aux tirs et aux lancers francs). Nick Dragan a été le seul Liégeois à passer la barre des dix points (14).

Au classement, Limburg reste premier avec 9 points devant Charleroi (8), Malines (8), Ostende (7 en 4 matchs), Mons (7 en 4 matchs), Louvain (7) et Alost (7). Brussels compte 6 points tout comme Liège. Anvers est dernier avec 4 points mais n’a joué que 3 rencontres.