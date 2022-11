Belgian Lions: 16 joueurs convoqués, grande première pour Marlon Makwa

Parmi les 16 joueurs présents dans le groupe, Hans Vanwijn (raisons personnelles) et Haris Bratanovic (blessure) manquent à l’appel. Le joueur du Spirou Charleroi Marlon Makwa, 20 ans, fête lui sa première sélection tandis que Thomas Akyazili et Andy Van Vliet font leur retour. Retin Obasohan et Ismael Bako ont eux été libérés par l’ASVEL et Bologne malgré leurs engagements en Euroligue.