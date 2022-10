NBA : les Lakers retrouvent le chemin de victoire, les Warriors en négatif, Doncic égale Jordan

La franchise de Los Angeles s’est imposée 121-110 contre Denver dans le sillage de l’inoxydable LeBron James, 37 ans mais toujours aussi important. Le King, avec 26 points, 6 rebonds, 8 passes et 1 interception, aura été le moteur de la révolte des pourpre et or. Plus percutants en défense et profitant de la présence dans la peinture d’Anthony Davis, auteur d’un gros double-double avec 23 points et 15 rebonds, les Lakers devront confirmer contre les Pelicans mercredi.