5e défaite de rang pour les Lakers, les Bucks invaincus (vidéos)

Voilà LeBron James – qui n’avait pas connu pareille entame négative depuis son année de rookie avec Cleveland en 2003 – et ses coéquipiers plus qu’à deux revers du record en la matière du club, datant de 1957, quand l’équipe alors basée à Minneapolis, avant de déménager en Californie en 1960, avait commencé sa saison avec un 0-7.

En l’absence préjudiciable d’Anthony Davis, touché aux lombaires, et avec Russell Westbrook, remplaçant au coup d’envoi mais qui n’a pas ménagé ses efforts ensuite (18 pts, 8 rbds), "LBJ" a encore fait ce qu’il a pu (28 pts, 7 rbds, 5 passes, 4 interceptions), sans parvenir à changer l’issue de la rencontre.

Car ses Lakers ont perdu trop de ballons (22 contre 10), tombés sur des Timberwolves plus armés collectivement, à l’image de Rudy Gobert, impérial à l’intérieur (22 pts, 21 rbds, 2 contres), d’Anthony Edwards (29 pts) et de Karl-Anthony Towns (21 pts, 8 rbds, 7 passes).

30 points, 14 rebonds, 9 assists pour Giannis

Dans un élan contraire, Milwaukee, qui succéda aux Lakers sur le trône de la NBA en 2021, a maîtrisé sans difficulté les Knicks (119-108), en dépit d’une adresse médiocre (aucune des deux équipes n’a shooté à 40%), mais en s’appuyant sur son double MVP (2019, 2020) Giannis Antetokounmpo, proche du triple-double (30 pts, 14 rbds, 9 passes). Côté new-yorkais, Evan Fournier a inscrit 11 points (4 rbds).

Boston, finaliste malheureux en juin face aux Warriors, s’est fait surprendre sur son parquet par les Cavaliers, vainqueurs après prolongation (132-123), portés par un duo Donovan Mitchell/Caris LeVert, à 41 points chacun, plus prolifique que le tandem Jayson Tatum/Jaylen Brown et leurs 32 points chacun apportés aux Celtics.

44 points pour Tyrese Maxey

La grosse performance individuelle du soir est venue de Tyrese Maxey, qui a planté 44 points (record personnel) à 9/12 derrière l’arc (8 rbds) lors du succès de Philadelphie (112-90) à Toronto. Le tout en l’absence de Joel Embiid, touché à un genou, et avec James Harden en mode sommeil (11 pts). De quoi donner de l’air au coach Doc Rivers, sous le feu des critiques après un début de saison médiocre (quatre revers en six matches).

A Atlanta, Trae Young (36 pts à 12/20, 12 passes) et Cade Cunningham (35 pts, 9 rbds, 8 passes) se sont livrés un superbe duel de meneurs, mais les Hawks, bien plus armés collectivement et adroits (56,7% de réussite), ont largement battu les Pistons (136-112). Dejountay Murray (26 pts) et le banc (53 pts) ont ainsi largement contribué à leur succès.

A Détroit, le Français Kilian Hayes a été actif, sans peser (2 pts, 5 rbds, 4 passes). Pas plus que Théo Maledon (8 pts, 5 rbds, 3 passes) lors de la défaite de Charlotte à Orlando (113-93), qui a enfin connu la joie d’une première victoire en six matches, dans le sillage de son rookie Paolo Banchero (21 pts, 12 rbds, 7 passes).