43 points pour Giannis Antetokounmpo qui domine les Nets, les Lakers ridicules (vidéo)

À Denver, c’est un autre cador européen Nikola Jokic, le double MVP en titre, qui a donné la leçon aux Los Angeles Lakers de LeBron James et Anthony Davis. Le pivot serbe a frôlé le triple-double (31 pts, 13 rebs, 9 ast) et les Nuggets se sont imposés là encore 110-99. "King" James (19 pts, 7 rebs et 9 ast) et Anthony Davis (22 pts, 14 rebs) n’ont toujours pas gagné. Les Lakers, qui jouaient sans Russell Westbrook, officiellement blessé, ont perdu leurs quatre premiers matches de la saison. LeBron James n’a connu un aussi mauvais début de saison qu’en 2003-2004 à Cleveland alors qu’il était rookie. Les Lakers n’ont vécu pareil début qu’à quatre reprises dans leur histoire. Comme depuis le début de saison le manque d’adresse à 3 points (8/30) a coûté cher aux Californiens.

Portland a connu sa première défaite en cinq matches. Le Trail Blazers ont plié rapidement devant Miami 98-119 et ont, en plus, vu leur meneur Damian Lillard se blesser au mollet au début du 3e quart. Le collectif offensif du Heat, traduit par six joueurs à 14 points et plus (Bam Adebayo en alignant 18), 34 passes décisives (contre 20 à Portland) et une adresse aux tirs au-delà des 50% explique l’issue de la rencontre. Les Floridiens qui jouaient leur premier match en déplacement ont toujours un bilan négatif avec trois défaites en cinq sorties.

Philadelphie ne tourne pas rond. Les Sixers ont perdu pour la 4e fois en cinq rencontres. Malgré un des effectifs les plus séduisants de la grande ligue, ils n’arrivent pas collectivement à concrétiser. Mercredi, ils ont d’emblée plié à Toronto 119-109. Les solides Raptors avaient fait la différence au repos (63-53). La défense de l’équipe de Doc Rivers n’est pas à la hauteur avec 111 points concédés en moyenne depuis le début de la saison. Toronto a rentré près de 55% de ses tirs et plus de 43% à 3 points mais a aussi dominé tous les secteurs du jeu: rebonds, passes, interceptions et contres.

Annoncée comme dépourvue d’ambition après avoir laissé filer Rudy Gobert et Donovan Mitchell à l’entresaison, la franchise des Utah Jazz n’en réussit pas moins une belle entame. La voilà avec un bilan de 4-1 après sa victoire 109-101 contre Houston. Un Européen, encore un, a dominé la rencontre l’intérieur finlandais Lauri Markkanen qui a bouclé sa prestation avec 24 points (10/15) et 9 rebonds.