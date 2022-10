Peut-être agacé par sa contre-performance du jour (2 points à 1 sur 8 au tir), le shooteur californien, âgé de 32 ans, a d’abord reçu une antisportive pour une faute sur Booker au milieu du troisième quart-temps. Elle s’est transformée en exclusion après un vif échange verbal entre les deux hommes et les invectives de Thompson contre l’arbitre.

"J’adore Klay Thompson depuis toujours. Dès la draft, j’ai dit que je voulais être comme lui", a dit Booker de son aîné de sept ans après la rencontre. "Mais ça ne nous empêche pas d’être rivaux et de nous dire de petites choses de temps en temps!", a ajouté le scoreur, qui a passé la barre des 30 points pour la troisième fois d’affilée et tourne à 32 points de moyenne depuis le début de la saison.

L’incident semble avoir déstabilisé les Californiens. En tout cas, d’un avantage de +6, ils sont passés à un retard de -13 qu’ils n’ont jamais pu combler.

Derrière Booker, les meilleurs scoreurs des Suns ont été Mikal Bridges (17 points), Deandre Ayton et Chris Paul (16 points chacun). Pour Golden State, Stephen Curry a inscrit 21 points (en manquant son premier lancer-franc de la saison à sa 23e tentative) et Jordan Poole 17.

- 37 points pour Doncic -

À La Nouvelle Orléans, Luka Doncic a terminé la soirée avec des sentiments partagés. Certes il a poursuivi sur la lancée d’un début de saison tonitruant en marquant 37 points (plus 11 rebonds et 7 passes), mais cela n’a pas suffi à éviter la défaite de Dallas face aux Pelicans (113-111), pourtant diminués par les absences (du jeune Zion Williamson notamment). Et c’est lui qui a manqué le tir à trois points de la gagne dans les dernières secondes.

Le Slovène n’en est pas moins le premier Maverick de l’histoire à commencer une saison par trois matches au-dessus de 30 points.

Grâce à cette troisième victoire en quatre rencontres, les Pelicans de Trey Murphy III (22 points) et de CJ McCollum (14 points, 11 passes) montent à la deuxième place de la conférence ouest derrière Portland.

À l’est, Washington est dans les mêmes temps de passage (3-1) après son succès à domicile contre les Detroit Pistons (120-99) avec 25 points de Kyle Kuzma et 20 de Kristaps Porzingis.

Oklahoma City a écrasé les Los Angeles Clippers 108-94 grâce à Shai Gilgeous-Alexander (33 points).